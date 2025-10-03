ADNOC บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เลือก "Nautilus MK2" ปฏิบัติภารกิจซ่อมท่อส่งน้ำมันใต้ทะเล

ADNOC บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เลือก "Nautilus MK2" เทคโนโลยีสัญชาติไทย-นอร์เวย์ สร้างประวัติศาสตร์! ปฏิบัติภารกิจซ่อมท่อส่งน้ำมันใต้ทะเล
บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี (Abu Dhabi National Oil Company – ADNOC) บริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก เชื่อมั่นในเทคโนโลยีหุ่นยนต์สัญชาติไทย-นอร์เวย์ มอบหมายภารกิจสำคัญให้กับ บริษัท เอสทูโรโบติกส์ จำกัด หรือ S2 Robotics ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ใต้ทะเล ในการนำหุ่นยนต์ “Nautilus รุ่นที่ 2 (Nautilus MK2)” เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันหลักใต้ทะเลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรั่วไหล
ภารกิจครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ADNOC ตรวจพบการผุกร่อนของผนังท่อส่งน้ำมันหลักใต้ทะเลขนาด 20 นิ้ว จากผล การประเมินสภาพท่อเบื้องต้น พบว่ามีการผุกร่อนมากกว่า 60% ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล ด้วยเหตุนี้ ADNOC จึงมอบความไว้วางใจให้เทคโนโลยีของ S2 Robotics เข้าปฏิบัติการตรวจสอบเชิงลึกและซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันหลัก โดยไม่หยุดกระบวนการผลิต เพื่อเดินหน้าการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ S2 Robotics ภายหลังจากความสำเร็จจากการทดสอบหุ่นยนต์ "Nautilus MK2" ในสภาพแวดล้อมทะเลจริงเป็นครั้งแรก ณ Blue Gulf Shipyard กรุงอาบูดาบี เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งการทดสอบในครั้งนั้นได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของ "Nautilus MK2" ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด จนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการชั้นนำ รวมถึง ADNOC ในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในสถานการณ์จริงที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
นายพงศ์ภัทร บินสมประสงค์ – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสทูโรโบติกส์ จำกัด กล่าวถึงความสำคัญ ของภารกิจนี้ว่า “ADNOC ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานระดับโลก ได้มอบความไว้วางใจให้ S2 Robotics นำเทคโนโลยี Nautilus MK2 เข้ามาจัดการกับความท้าทายที่สำคัญครั้งนี้ ความสำเร็จจากการทดสอบภาคสนามที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีของ S2 Robotics พร้อมใช้งานจริง”
“นับเป็นก้าวสำคัญที่เราได้เริ่มปฏิบัติภารกิจจริงเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะ ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมพลังงาน ในระดับโลกอีกด้วย”
โดยเป้าหมายหลักของโครงการจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่:
● การตรวจสอบสภาพท่อเพื่อยืนยันการผุกร่อน: ดำเนินการตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีการสแกนแบบไม่ ทำลาย (Non-Destructive Testing - NDT) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความหนาของผนังท่อในบริเวณที่เกิดการผุกร่อนอย่างละเอียด ทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับลักษณะและรูปทรงของการผุกร่อน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนซ่อมแซม
● การซ่อมแซมเพื่อเสริมความแข็งแรงของท่อ: ดำเนินการซ่อมแซมท่อด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber Wrap) ซึ่งควบคุมด้วยหุ่นยนต์ Nautilus MK2 ทั้งหมด ทำให้กระบวนการซ่อมแซมมีความแม่นยำ สูงสุดและสามารถคืนความแข็งแรงให้กับโครงสร้างท่อได้อย่างสมบูรณ์
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน ระหว่าง S2 Robotics, SAFEEN Group และ Kongsberg Ferrotech ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ปฏิบัติการใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกพื้น ทรายใต้ท่อ (Dredging) และการทำความสะอาดท่อเบื้องต้น (Marine Growth Cleaning) จากนั้นเรือ “SAFEEN Surveyor” ได้นำหุ่นยนต์ Nautilus MK2 ที่เตรียมความพร้อมโดยทีมงาน S2 Robotics และ Kongsberg Ferrotech ไปยังจุดหมายเพื่อเริ่มปฏิบัติการ
Christopher Carlsen - กรรมการ บริษัท เอสทูโรโบติกส์ จำกัด กล่าวเสริมถึงกระบวนการทำงานว่า “สิ่งที่ทำให้ภารกิจนี้แตกต่าง คือความสามารถในการทำงานที่ชาญฉลาดและครบวงจรของ Nautilus MK2 เมื่อหุ่นยนต์ไปถึงจุดหมาย จะเริ่มทำการสแกนผนังท่อด้วยเทคโนโลยี UT (Ultrasonic Tool) และ TOFD (Time of Flight Diffraction) ซึ่งให้ความละเอียดสูงถึง 1x1 มิลลิเมตร ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียม และส่งตรงถึงผู้เชี่ยวชาญและลูกค้าสามารถเห็นภาพการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที การเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วนี้ คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้การตัดสินใจในการซ่อมบำรุงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้”
ความสำเร็จของภารกิจนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของท่อส่งน้ำมันหลักของ ADNOC ได้อย่างตรงจุด แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของหุ่นยนต์ Nautilus MK2 ซึ่งถูกออกแบบมาให้ปฏิบัติงานได้ที่ระดับความลึกสูงสุดถึง 1,000 เมตร และรองรับท่อได้หลายขนาดตั้งแต่ 8 ถึง 20 นิ้ว
การผสมผสานระหว่างการตรวจสอบที่แม่นยำสูงด้วยระบบสแกนแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing – NDT) และการซ่อมแซมด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ หรือ Steel Patch ทำให้ Nautilus MK2 เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ และครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน
นายธิติกุล นาคธน – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสทูโรโบติกส์ จำกัด กล่าวสรุปว่า ภารกิจของ S2 Robotics ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การซ่อมบำรุงรักษาท่อใต้น้ำเท่านั้น แต่เป็นการพลิกโฉมวิธีการบำรุงรักษาสินทรัพย์ใต้ทะเลทั้งหมด
โดยเน้นย้ำว่า การปฏิบัติงานที่ปราศจากความเสี่ยงต่อมนุษย์ ความแม่นยำของหุ่นยนต์ และการตัดสินใจจากข้อมูล แบบเรียลไทม์ คือกุญแจสำคัญที่มีส่วนกำหนดทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงาน
S2 Robotics ยังคงมุ่งมั่นและพร้อมนำเทคโนโลยี Nautilus เข้ามายกระดับความมั่นคงปลอดภัยให้กับโครงสร้าง พื้นฐานด้านพลังงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง