"อลิสสัน" พักยาวถึงเดือน พ.ย. ชวดเฝ้าเสาแดงเดือด

อลิสสัน เบ็คเกอร์ ผู้รักษาประตูหมายเลข 1 ลิเวอร์พูล พักยาวจนถึงเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายน หลัง อาร์เน สล็อต กุนซือชาวดัตช์ ยืนยันว่าจะพลาดเฝ้าเกม ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เยือน เชลซี สุดสัปดาห์นี้ (4 ต.ค.) เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กรุงอิสตันบูล คืนวันอังคารที่ผ่านมา (30 ก.ย.)
คาดวา จอร์จี มามาร์ดาชวิลี นายทวารสำรอง จะประเดิม พรีเมียร์ ลีก หลังลงเล่นแทน อลิสสัน แมตช์พ่าย กาลาตาซาราย 0-1 ศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก ช่วงกลางสัปดาห์
ล่าสุด "ดิ แอธเลติก" สำนักข่าวเทียร์ 1 รายงาน อลิสสัน เข้ารับการสแกนเมื่อวันพฤหัสบดี (2 ต.ค.) และน่าจะพลาดเกมสำคัญๆ อาทิ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, รีล มาดริด และ แมนเชสเตอร์ ซิตี หลังเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง)
รายงานเพิ่มเติมระบุ ทีมย่านเมอร์ซีย์ไซด์ จะได้รับผลการตรวจละเอียดอย่างเป์นทางการอีก 24-48 ชั่วโมง และ สล็อต น่าจะอัพเดตอาการของ อลิสสัน ระหว่างการแถลงข่าวก่อนคิกออฟ เช้าวันศุกร์นี้ (3 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น
อดีตผู้รักษาประตู โรมา ถูกอาการบาดเจ็บรบกวน โดยพลาดเฝ้าเสา 26 เกม รวมสโมสรและทีมชาติ ตลอดฤดูกาล 2024/25 เนื่องจากเจ็บแฮมสตริง, ต้นขา และ คอนคัสชัน (สมองกระทบกระเทือน)
ด้าน ฮูโก เอกิติเก กองหน้าชาวฝรั่งเศส มีสิทธิ์น่าจะมีชื่อเกมเยือน สแตมฟอร์ด บริดจ์ หลังถูก ดิดิเยร์ เดส์ชองป์ส เรียกติดทีมชาติฝรั่งเศส ศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกโซนยุโรป พบ อาเซอร์ไบจัน และ ไอซ์แลนด์ สัปดาห์หน้า
หัวหอกวัย 23 ปี บาดเจ็บกลางครึ่งหลังของเดมเดียวกัน ก่อนถูกเปลี่ยนตัวให้ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ ลงเล่นแทน
ขณะที่ สล็อต ยังระมัดระวังเกี่ยวกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ แต่เข้าใจว่าอาการของ เอกิติเก เป็นเพียงตะคริว โดยไม่มีอะไรรุนแรง