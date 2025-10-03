"ไนเนอร์ส" หยุดแรมส์ดาวน์ที่ 4 เบียดชนะ 26-23 ต่อเวลา

ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส เอาชนะ แอลเอ แรมส์ ช่วงต่อเวลาพิเศษ 26-23 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามโซไฟ สเตเดียม วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม ตามเวลาไทย
เอ็ดดี ปิเนโร เตะฟิลด์โกล 41 ขึ้นนำช่วงต่อเวลา ก่อนทีมรับ ซาน ฟรานซิสโก หยุดการเล่นดาวน์ที่ 4 ของ ไคเรน วิลเลียมส์ รันนิงแบ็ก แรมส์
แม็ค โจนส์ ควอเตอ์แบ็ก ขว้าง 342 หลา 2 ทัชดาวน์ ให้ โฟร์ตีไนเนอร์ส (ชนะ 4 แพ้ 1) ฉลองชัยช่วงต่อเวลา หลังจบควอเตอร์ 4 อย่างตื่นเต้น โดย ปิเนโร เตะฟิลด์โกลขึ้นนำ 23-20 เหลือเวลา 2 นาที 52 วินาที, วิลเลียมส์ เสียฟัมเบิลตรงเส้นประตู และ โจชัว คาร์ตี เตะฟิลด์โกลตีเสมอ 48 หลา เหลือเวลา 2 วินาที
แรมส์ (ชนะ 3 แพ้ 2) ปล่อยให้ ซาน ฟรานซิสโก ครองบอลบุกก่อนช่วงต่อเวลา และ โจนส์ ปั้นไดรฟ์การบุกให้ ปิเนโร เตะฟิลด์โกลลูกที่ 3 ของเกม เหลือ 5 นาที 51 วินาที
แรมส์ รุกคืบมาเรื่อยๆ กระทั่งถึงจุดตัดสินเกม ฌอน แม็คเวย์ เฮดโค้ช ตัดสินใจเสี่ยงเล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 1 หลา ตรงเส้น 11 แดนคู่แข่ง และ มาร์เควส ซิเกิล กับ ดีออมโมดอร์ เลอนัวร์ ได้รับเครดิตสำหรับอุดช่องโหว่ ทำให้ วิลเลียมส์ เปลี่ยนดาวน์ที่ 1 ไม่สำเร็จ
เกมนี้ แม็ตธิว สแตฟฟอร์ด ควอเตอร์แบ็ก แรมส์ ขว้าง 389 หลา 3 ทัชดาวน์