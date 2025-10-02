ไทยยามาฮ่า เดินหน้าส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน มอบทางม้าลายให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวบัวทิพย์ จันทร์ดำรงกุล ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ส่งมอบทางม้าลายเพื่อสาธารณประโยชน์ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดบางบ่อ โดยการส่งมอบทางม้าลายในครั้งนี้ ยามาฮ่าได้ร่วมส่งมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางบ่อ และทางม้าลายหน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบ่อ
สำหรับการส่งมอบทางม้าลายในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อโครงการ “ทางม้าลาย 6 อำเภอ 6 พื้นที่” ที่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ทำการฉลองครบรอบ 60 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้กับโรงเรียน ชุมชน ลดอุบัติเหตุเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ ที่จะได้รับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กนักเรียนรู้จักการข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ยืนยันเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรณรงค์สร้างความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
โดยการมอบทางม้าลายในครั้งนี้มีขึ้น ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ เมื่อเร็วๆ นี้