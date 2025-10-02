“สิงห์ โอเพ่น จูเนียร์” พร้อมจัดแข่งเป็นครั้งที่ 62 ที่หัวหิน พ.ย.นี้

กอล์ฟประเพณีรายการ “สิงห์ โอเพ่น จูเนียร์” ตำนานการแข่งขันกอล์ฟทีมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย เตรียมกลับมาจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 62 ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้ โดยมีทีมสมัครเล่นยืนยันร่วมชิงชัย 11 ทีม
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมมือ สโมสรกอล์ฟหลวงหัวหิน จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีประเภททีมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ “สิงห์ โอเพ่น จูเนียร์” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 62 แข่งขันระบบระบบสเตเบิ้ลฟอร์ด โอเพ่นจูเนียร์ โดยปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 11 ทีม อาทิ สิงห์อีสาน, ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าในเครืออัสสัมชัญ (AU), สีชมพู, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ราชวิทย์, TGL ALUMNI, พิชัยญาติ, สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ, จามจุรี, RAINBOW และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สำหรับกอล์ฟรายการ สิงห์ โอเพ่น จูเนียร์ จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2505 แข่งขันประเภททีมและประเภทบุคคล แยกเป็นประเภทผู้ควบคุมทีม (ประเภทซีเนียร์) และประเภทจูเนียร์ แข่งขันทีมละ 10 คน คิดคะแนนระบบสเตเบิลฟอร์ด คิดคะแนนผู้เล่นในทีมที่ดีที่สุด 8 คนของแต่ละวัน รวม 2 วัน ทีมที่ทำคะแนนสูงที่สุดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ “สิงห์คัพ” ไปครองเป็นระยะเวลา 1 ปี และทีมใดที่ชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปี จะได้ครองถ้วยเป็นกรรมสิทธิ์