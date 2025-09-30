6 โปรสาวไทยร่วมชิงชัยศึก ลอตเต แชมเปียนชิพ ที่ฮาวาย

6 โปรสาวไทยพร้อมลงสู้ศึกแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ “ลอตเต แชมเปียนชิพ พรีเซ็นเต็ด บาย โฮอาคาเล” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 96 ล้านบาท ที่สนามโฮอาคาเล คันทรี คลับ เมืองเอวา บีช เกาะโฮอาฮู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคมนี้
รายการนี้มีนักกอล์ฟสาวจากทั่วโลกร่วมแข่งขัน 120 คน โดยเป็นผู้เล่นชาวไทย 6 คน ได้แก่ แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, เปียโน-อาภิชญา ยุบล, จัสมิน สุวัณณะปุระ, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ และ ว่าน-จารวี บุญจันทร์ ขณะที่ คิม อาริม ดีกรีแชมป์เมเจอร์ จากเกาหลีใต้ จะลงป้องกันแชมป์ในสัปดาห์นี้
ด้านดาวดังของโลกที่ร่วมแข่งขันมีทั้ง เนลลี คอร์ดา และเดเนียล คัง สองสาวชาวอเมริกัน, แอนนา นอร์ดควิสต์ จากสวีเดน, มิยู ยามาชิตะ, ยูกะ ซาโสะ และฮินาโกะ ชิบุโนะ สามสาวจากญี่ปุ่น รวมถึงอดีตแชมป์อย่าง บรู๊ค เฮนเดอร์สัน แชมป์ปี 2018-2019 จากแคนาดา และคิม ฮโย-จู แชมป์ปี 2022 จากเกาหลีใต้