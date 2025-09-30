ปีก "ดอลฟินส์" เจ็บเข่าสยอง สังเวยชัยชนะเกมแรก

ไมอามี ดอลฟินส์ ฉลองชัยเกมแรกของฤดูกาล 2025 เอาชนะ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ 27-21 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนาม ฮาร์ด ร็อค สเตเดียม วันอังคารที่ 30 กันยายน
ดาร์เรน วอลเลอร์ ปีกนอก กลับมาลงเล่นเกมแรกรอบเกือบ 2 ปี รับบอล 2 ทัชดาวน์ และ ตูอ่า ทาโกไวลัว ควอเตอร์แบ็ก ขว้าง 177 หลา แต่ ไมอามี เจอข่าวร้ายเสีย ไทรีก ฮิลล์ ปีกนอกตัวเก่ง บาดเจ็บหัวเข่าร้ายแรงควอเตอร์ 3
ฮิลล์ ปีกดีกรี ออล-โปร 5 สมัย รับบอลแล้วล้มลงบนพื้นผิดท่า หลังถูกแท็คเกิลตรงเส้นข้างสนาม ต้องรับการปฐมพยาบาล แล้วหามส่งโรงพยาบาลทันที
เกมนี้ ทาโกไวลัว ขว้างบอลเข้าเป้า 17 จาก 25 ครั้ง ไม่เสียเทิร์นโอเวอร์ครั้งแรกของฤดูกาล ขยับสถิติเป็น ชนะ 7 แพ้ 0 เฉพาะพบ เจ็ตส์ (ชนะ 0 แพ้ 4) ในฐานะตัวจริง โดย ดอลฟินส์ (ชนะ 1 แพ้ 3) ชนะ 10 เกมรวดที่บ้าน แบบเฮด-ทู-เฮด
เจ็ตส์ ซึ่งกำลังตามหาชัยชนะเกมแรกภายใต้การคุมทีมของ แอรอน เกล็นน์ เฮดโค้ช ตีตื้นเหลือ 6 แต้ม เหลือเวลา 1 นาที 49 วินาที หลัง การ์เร็ตต์ วิลสัน กระโดดรับบอลทัชดาวน์ 23 หลา และ จัสติน ฟิลด์ส ควอเตอร์แบ็ก วิ่งทำ 2 คะแนน
ดอลฟินส์ บุก 3 เพลย์ออก หลังตะครุบบอล ออนไซด์ คิก เหลือเวลา 13 วิน่าที แล้วเตะฝังให้ เจ็ตส์ บุกตรงเส้น 1 หลาแดนตัวเอง กระทั่งเกมจบด้วยเพลย์ผู้เล่น นิว ยอร์ก ส่งบอลไปมา และผู้ตัดสินโยนธงข้อหาส่งบอลไปข้างหน้า
วอลเตอร์ ลงเล่นเกมแรกนับตั้งแต่จบฤดูกาล 2023 รับบอลทัชดาวน์ 4 หลา ตรงด้านหลัง เอนด์ โซน ควอเตอร์ 2 และรับบอลทัชดาวน์ 9 หลาควอเตอร์ 3 ส่งผลให้ ไมอามี ขึ้นนำ 17-3 จบเกม รับบอล 3 ครั้ง ระยะ 27 หลา
ดอลฟินส์ ทำระยะจากเกมวิ่ง 123 หลา รวม เดอ'วอน อาเคน รันนิงแบ็ก ตะลุย 99 หลา จากการถือบอล 20 ครั้ง ทำได้ 1 ทัชดาวน์ ระยะ 9 หลา
ฟิลด์ส กลับมาจากอาการคอนคัสชัน (สมองกระทบกระเทือน) หลังพลาดลงเล่นสัปดาห์ที่ 3 ขว้างคอมพลีต 20 จาก 27 ครั้ง ระยะ 226 หลา ถือบอลวิ่งเอง 81 หลา รวมทัชดาวน์ระยะ 43 หลา ลดช่องว่างเหลือ 10-17 กลางควอเตอร์ 3
นิค ฟอล์ก ตัวเตะจอมเก๋า เจ็ตส์ ซัด 2 ฟิลด์โกล ระยะ 58 หลา ไกลสุดตลอดอาชีพ กับ 50 หลา
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง เดนเวอร์ บรองโกส์ หยุดสถิติแพ้ 2 เกมรวด ถล่ม ซินซินเนติ เบงกอลส์ ขาดลอย 28-3 ที่สนามเอ็มเพาเวอร์ แอท ไมล์ ไฮ โดย โบ นิกซ์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้าง 2 ทัชดาวน์ วิ่งเอง 1 ทัชดาวน์
ด้าน เจ.เค. ด็อบบินส์ รันนิงแบ็ก ถือบอล 16 ครั้ง ได้ระยะ 101 หลา ทำสถิติวิ่งเกิน 100 หลาครั้งแรกของ เดนเวอร์ (ชนะ 2 แพ้ 2) นับตั้งแต่ ลาตาเวียส เมอร์เรย์ ทำไว้ 103 หลา พบ แอลเอ ชาร์เจอร์ส วันที่ 8 มกราคม 2023 กินเวลานาน 38 เกม รวมเพลย์ออฟ
ขณะที่ ซินซินเนติ (ชนะ 2 แพ้ 2) ไม่เคยบุกข้ามครึ่งสนาม นับแต่ไดรฟ์การบุกชุดแรก เตะฟิลด์โกลขึ้นนำ 3-0 แจ็ค บราวนิง ควอเตอร์แบ็กสำรอง ลงเล่นแทน โจ เบอร์โรว์ ผ่าตัดนิ้วหัวแม่เท้า ขว้างบอลเข้าเป้า 14 จาก 25 ครั้ง ระยะ 125 หลา จา'มาร์ เชส ปีกนอก รับบอลแค่ 5 ครั้ง ระยะ 23 หลา และ ที ฮิกกินส์ ปีกนอก รับบอล 3 ครั้ง ระยะ 32 หลา
Just saw the replay.
Tyreek Hill went down hard tonight, leg bent in an awful way, and was carted off the field. 😔
Praying for a full recovery. #GetWellTyreek #NFL pic.twitter.com/D2fDkBTUrg— Cravality (@Cravality123) September 30, 2025