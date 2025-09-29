“หนองจอก ครอสคันทรี มินิมาราธอน 2025” เปลี่ยนทุกก้าวเป็นพลังเพื่อผู้ป่วย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์

สำนักงานเขตหนองจอก ร่วมกับ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เตรียมจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศลหนองจอก ครอสคันทรี
มินิมาราธอน 2025 ครั้งที่ 2” ในวันที่ 7 ธ.ค. 68 ชวนทุกเพศวัยมาร่วมสร้างสุขภาพดี ไกลโรค NCDs พร้อมเปลี่ยนทุกก้าวเป็นพลังในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยรพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ณ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ และwww.race.thai.run/NongChokCrossCountryII
นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักงานเขตหนองจอก ร่วมกับโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดกิจกรรมเดิน -วิ่งการกุศล “หนองจอก ครอสคันทรี มินิมาราธอน 2025 ครั้งที่ 2 (2nd Nong Chok Cross-Country Mini Marathon 2025)” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ณ ทะเลสาบหนองจอก ซอย 28 มิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของคนไทยในปัจจุบัน และปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะช่วยด้านการพัฒนาทั้งร่างกายและสมองเติบโตสมวัย ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะนำรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อไป
“การสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงโรค NCDs กิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งนี้จึงเป็นทั้งการลงทุนในสุขภาพของเราเอง และยังเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกหลายราย ถือเป็นการสร้างสุขภาพกายและใจที่งดงามไปพร้อมกัน” นางสาวยุวนุช กล่าว
นายสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “หนองจอก ครอสคันทรี มินิมาราธอน 2025 ครั้งที่ 2 (2nd Nong Chok Cross-Country Mini Marathon 2025)”ไม่เพียงเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการรวมพลังแห่งการให้ เพราะรายได้จากการจัดกิจกรรมนำไปพัฒนาศักยภาพการให้บริการและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ทันสมัยที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และได้รับกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัย
“ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “หนองจอก ครอสคันทรี มินิมาราธอน 2025 ครั้งที่ 2
และร่วมเป็นพลังแห่งการแบ่งปัน เพราะทุกก้าวของท่านคือกำลังสำคัญที่จะเปลี่ยนเป็นพลังการดูแลผู้ป่วยของรพ.เวชการุณย์รัศมิ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายสุรชัย กล่าว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล หนองจอก ครอสคันทรี มินิมาราธอน 2025 ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2568
ณ ทะเลสาบหนองจอก ซอย 28 มิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แบ่งประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม เป็น 2 ระยะได้แก่
•ระยะทาง 11 กม. อัตราค่าสมัคร 500 บาท
•ระยะ 3 กม. อัตรค่าสมัคร 400 บาท
•ระยะ 3 กม. ประเภทครอบครัวจำนวน 3 คน อัตรค่าสมัคร 1,000 บาท
•VVIP อัตรค่าสมัคร 2,000 บาท
•VIP อัตรค่าสมัคร 1,000 บาท
เปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทุกระยะไม่เกิน 3,000 คน สามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และ www.race.thai.run/NongChokCrossCountryII ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ระยะทาง 11 กม. ผู้ชนะเลิศ Over all ชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 10,000 บาท รางวัลประเภทกลุ่มอายุชนะเลิศชายและหญิง รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายและหญิงรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 2,000 บาท รองอันดับ 2 ชายและหญิงรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 1,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 ประเภทชายและหญิงรับถ้วยรางวัล ส่วนระยะ 3 กิโลเมตรไม่มีการแข่งขัน
กิจกรรม หนองจอก ครอสคันทรี มินิมาราธอน 2025 ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ยังคงนำเสนอความพิเศษด้วยการเปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งกับตำนาน “ดาวลูกไก่” (Pleiades-The Seven Sisters) ซึ่งประกอบด้วยดาว 7 ดวง โดย
ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสเส้นทางที่มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตลอด 7 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1-2 Rabbit Lake (Cross Country) = Alcyone/Atlas: เปรียบเสมือนดาวคู่ที่เชื่อมโยงถึงกัน นักวิ่งจะได้วิ่งผ่านเส้นทางนี้สองครั้งเพื่อสื่อถึงการปกป้องและสายสัมพันธ์อันอบอุ่น
รอบที่ 3 Mahanakorn University of Technology (MUT) = Maia: เส้นทางแห่งปัญญาและความรู้ สื่อถึงดาวพี่สาวคนโตผู้ให้กำเนิดและมอบสติปัญญา
รอบที่ 4 Chaonamahanakorn = Pleione: เส้นทางที่เปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เกษตรกรรม สะท้อนถึงดาวมารดาผู้เป็นรากฐานแห่งชีวิต
รอบที่ 5 Lamsai = Taygete: เส้นทางธรรมชาติริมคลองและสะพาน สื่อถึงดาวแห่งความสงบและ ความสดชื่นจากธรรมชาติ
รอบที่ 6 Harajuku = Electra: เส้นทางที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน สื่อถึงดาวแห่งพลังชีวิตและความมีชีวิตชีวา
รอบที่ 7 Hospital Arena (Finish) = Sterope/Merope: เส้นชัยที่เปี่ยมด้วยความหมาย สื่อถึงดาวแห่งความกล้าหาญและการเยียวยาจิตใจ
นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 7 รอบจะได้รับเหรียญรางวัลสุดพิเศษ ซึ่งเมื่อสะสมครบจะสามารถนำเหรียญประกอบเป็นรูป “ไก่” อันเป็นสัญลักษณ์ของ “ดาวลูกไก่” สื่อความหมายถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม กิจกรรม หนองจอก ครอสคันทรี มินิมาราธอน 2025 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2567 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน สามารถระดมทุนได้จำนวน 3,000,000 บาท ได้ถูกนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค NCDs ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี