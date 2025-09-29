"สวิฟต์" ปัดข้อเสนอ NFL เลือก "แบด บันนี" แสดงพักครึ่งซูเปอร์โบว์ล 60

ลีกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ประกาศ แบด บันนี ขึ้นแสดงฮาล์ฟ ไทม์ โชว์ ศึกซูเปอร์โบว์ล LX (60) ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์
นักร้องชาวเปอร์โต ริโก คลอดแถลงการณ์ "สิ่งที่ผมรู้สึกมันเกินกว่าความคาดหมายของตัวผมเอง มันเป็นการแสดงเพื่อคนที่มาก่อนผม และวิ่งไม่รู้กี่หลาจนผมก้าวเข้ามาและทำทัชดาวน์ การแสดงนี้เพื่อคนของผม และประวัติศาสตร์ของเรา"
สื่อหลายสำนัก เผยว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์ กำลังหารือกับ NFL เพื่อขึ้นโชว์พักครึ่ง ซูเปอร์โบว์ล LX แต่ถอนตัวจากการเจรจา ตามรายงานของ "สปอร์ตส บีซีเนสส์ เจอร์นัล" ขณะที่ ร็อบ ชูเตอร์ นักข่าวสหราชอาณาจักร รายงานรายละเอียดของการเจรจา และ สวิฟต์ ปฏิเสธเนื่องจากต้องการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพฟุตเทจ
สวิฟต์ คบหากับ ทราวิส เคลซี ไทต์เอนด์ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ นาน 2 ปี และประกาศหมั้นกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยระหว่างคบหากัน สวิฟต์ นั่งชม ซูเปอร์ โบว์ล 2 ครั้ง เพื่อตามเชียร์ เคลซี แต่ ชีฟส์ ชนะ 1 แพ้ 1
สวิฟต์ ประกาศออกอัลบั้มใหม่ The Life of a Showgirl ทางรายการพ็อดแคสต์ "New Heights" ของ เคลซี เดือนสิงหาคม และเตรียมวางตลาด วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม
ช่วงต้นเดือนกันยายน โรเจอร์ กูเดลล์ ประธานลีก แย้มว่า สวิฟต์ อาจขึ้นแสดง ฮาล์ฟ ไทม์ โชว์ "เรายินดีหาก เทย์เลอร์ ต้องการแสดง เธอเป็นศิลปินพรสวรรค์สูง และแน่นอนว่าเรายินดีต้อนรับเธอเสมอ"