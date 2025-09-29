อลป.ไทยชี้แจ้งดราม่ามวยไทยซีเกมส์แค่ประลองไม่ได้คัดตัว

จากกระแสดราม่าในโลกโซเชียลเรื่องการคัดตัวนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นชุดซีเกมส์ใหม่จำนวน 5 รุ่น จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานที่ไม่ถูกต้องของ กกท.และ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย รวมถึง สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เนื่องจากนักกีฬาชุดซีเกมส์ได้มีการคัดตัวตามกระบวนการที่ถูกต้องและเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งการที่จะเอานักมวยอาชีพมาคัดกับนักกีฬาทีมชาติในแคมป์เพียง 1 วันเพื่อหานักกีฬาซีเกมส์ เป็นเรื่องที่นักกีฬาชุดซีเกมส์ยอมรับไม่ได้
อย่างไรก็ตามได้มีการดำเนินการขึ้นชกเพียง 4 รุ่น เนื่องจากอีก 1 รุ่นนั้นคู่ประลองน้ำหนักไม่ผ่าน ซึ่งผลปรากฎว่านักกีฬาทีมชาติจากสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ เอาชนะได้ทั้ง 4 รุ่น ทำให้ผ่านการคัดตัวลุยศึกซีเกมส์แน่นอนแล้ว ขณะเดียวกัน นายธนา ไชยประสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมชมได้ออกมากล่าวว่า เราต้องการนักมวยที่ฟิตจริงๆ และต้องการดูว่านักมวยไทยที่เก็บตัวอยู่ว่าฟิตจริงไหม ซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่านักมวยในแคมป์ได้พิสูจน์ฝีมือ ทุกคนก็จะได้หายข้อข้องใจ หลังจากที่กลับมาจากเวิลด์เกมส์ที่ทีมมวยไทยสมัครเล่นไม่ฟิตและไม่ได้เหรียญทอง ทำให้ทาง กกท.กับโอลิมปิคไทยมานั่งคุยกัน และทางสมาคมมวยไทยทั้งอาชีพกับสมัครเล่นก็เลยมาจัดแมตช์ประลองกัน
ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประลองในครั้งนี้ก็เป็นเจตนาดีของ กกท.กับโอลิมปิคไทย ที่อยากให้ทีมชาติไทยได้ตัวนักกีฬาที่ดีที่สุด อันที่จริงสมาคมได้มีการคัดตัวนักกีฬาซีเกมส์และเก็บตัวกันมาตั้งนานแล้ว แต่ว่าทาง กกท.กับ อลป.ไทย อยากเห็นว่ามีนักมวยที่ฝีมือดีกว่านี้อีกไหม ก็เลยจับมาประลองกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือกับสมาคมกีฬามวยอาชีพส่งนักกีฬามาประลอง
"ชาติซ้าย" สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อันที่จริงสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นชุดซีเกมส์ ก็คัดมาจากมวยไทยอาชีพทั้งนั้น เพียงแต่ว่าตนได้รับมอบหมายจาก อลป.ไทย ให้หานักกีฬาเพิ่มอีก โดยให้เวลาสมาคมเพียง 22 วันเท่านั้น ซึ่งตนมองว่านักกีฬามวยไทยชุดซีเกมส์ก็เก่งใช้ได้ เพราะมีการเก็บตัวดี ซ้อมดี ส่วนนักมวยอาชีพนั้นไม่สามารถที่จะเข้าแคมป์ทีมชาติไทยได้ เนื่องจากเขาจะต้องสละเวลาและขาดรายได้จากการขึ้นชก ก็อยากฝากรัฐบาลว่า หากอยากได้ตัวนักมวยดีๆ ก็ต้องให้การดูแลนักมวยอาชีพได้มากกว่านี้