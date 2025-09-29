"พาร์สันส์" เยือนถิ่นเก่า "แพ็คเกอร์ส" เตะฟิลด์โกลเจ๊า "คาวบอยส์" ต่อเวลา

ดัลลัส คาวบอยส์ ต้อนรับ ไมกาห์ พาร์สันส์ ซูเปอร์สตาร์ทีมรับ กลับบ้าน เสมอ กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส อย่างดุเดือด 40-40 หลัง แบรนดอน ออเบรย์ กับ แบรนดอน แม็คมานัส ผลัดกันเตะฟิลด์โกลช่วงต่อเวลา ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "ซันเดย์ ไนท์" ที่สนามเอที แอนด์ ที สเตเดียม
แด็ก เพรสค็อตต์ กับ จอร์แดน เลิฟ ขว้างคนละ 3 ทัชดาวน์ ช่วงเวลาปกติ ซึ่งทั้ง 2 ทีมผลัดกันนำและตาม 7 ครั้ง กระทั่ง แม็คมานัส ตัวเตะ แพ็คเกอร์ส เตะฟิลด์โกลวินาทีสุดท้่าย 53 หลาตีเสมอ 37-37
แม็คมานัส ลงมาเตะฟิลด์โกล 34 หลา วินาทีสุดท้ายของการต่อเวลา หลัง เลิฟ ขว้างลึกเข้าเอนด์ โซน อินคอมพลีต (รับไม่ได้) เหลือเวลา 1 วินาที
ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ พาร์สันส์ ตัวกดดันเกมขว้างระดับท็อปของลีก ปะทะทีมเก่า หลังถูก ดัลลัส (ชนะ 1 แพ้ 2 เสมอ 1) เทรดไป กรีน เบย์ (ชนะ 2 แพ้ 1 เสมอ 1) ประมาณ 1 เดือนก่อน แต่บทสรุปกลายเป็นการสู้กันระหว่าง 2 ควอเตอร์แบ็ก ครั้งที่ 2 ตลอด 2 เกมเหย้าของ ดัลลัส ฤดูกาลนี้
คาวบอยส์ เอาชนะ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส ช่วงต่อเวลาพิเศษ 40-37 ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อน โดย รัสเซลล์ วิลสัน เป็นตัวจริงของ ไจแอนท์ส
เกมนี้ถือเป็นผลเสมอสกอร์สูงสุดอันดับ 2 ของประวัติศาสตร์ NFL รองจาก เรดเดอร์ส เสมอ บอสตัน แพทริออตส์ 43-43 สมัยอยู่ลีก เอเอฟแอล (AFL) เมื่อปี 1964 และเป็นผลเสมอเกมแรกของ ดัลลัส ตั้งแต่ปี 1969 และ กรีน เบย์ ตั้งแต่ปี 2018
ผลอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ที่ 4
มินเนโซตา ไวกิงส์ แพ้ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส 21-24
แอลเอ ชาร์เจอร์ส แพ้ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส 18-21
เทนเนสซี ไตตันส์ แพ้ ฮุสตัน เท็กแซนส์ 0-26
วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส แพ้ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 27-34
นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส แพ้ บัฟฟาโล บิลล์ส 19-31
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ชนะ แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส 31-25
คลีฟแลนด์ บราวน์ส แพ้ ดีทรอยต์ ไลออนส์ 10-34
แครอไลนา แพนเธอร์ส แพ้ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ 13-42
แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส ชนะ ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส 26-21
อินเดียนาโปลิส โคลท์ส แพ้ แอลเอ แรมส์ 20-27
บัลติมอร์ เรฟเวนส์ แพ้ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ 20-37
ชิคาโก แบร์ส ชนะ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส 25-24