“รฐนน” เฉือนสโตรคเดียว คว้าแชมป์ เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส

รฐนน วรรณศรีจันทร์ ปิดสกอร์รอบสุดท้ายเข้ามา 1 โอเวอร์พาร์ 73 จบด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 283 เพียงพอต่อการคว้าแชมป์ เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส ไปครองที่สนามไต้หวัน กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ สุรดิษ ยงค์เจริญชัย เพียงสโตรคเดียว
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 12 ของฤดูกาล 2025 รายการ “เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายนที่ผ่านมา ณ สนามเมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส ระยะ 6,963 หลา พาร์ 72 ประเทศไต้หวัน รายการนี้มีนักกอล์ฟ 124 คน จาก 25 ประเทศลงแข่งขัน มีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัวได้ 17 คน
ปิดฉากการชิงชัย โปรฟลุ้ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ ซึ่งจบรองแชมป์หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้รอบสุดท้ายตีเกินไป 1 โอเวอร์พาร์ 73 จากการทำ 3 เบอร์ดี้ เสียไป 4 โบกี้ รวมสี่วันมี 5 อันเดอร์พาร์ 283 เพียงพอต่อการคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ รายการที่สองให้กับตัวเอง พร้อมรับรับเงินรางวัล 200,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.4 ล้านบาท โดยมี สุรดิษ ยงค์เจริญชัย อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2019 ที่เก็บได้ 1 อันเดอร์พาร์ 71 รั้งรองแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 284 รับเงินรางวัลไป 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3.8 ล้านบาท
รฐนน นักกอล์ฟวัย 30 ปี เผยหลังคว้าชัยในเอเชียน ทัวร์ เป็นรายการที่สาม ก่อนมีโปรแกรมป้องกันแชมป์ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ในเดือนตุลาคมนี้ว่า “วันนี้ผมไดร์ฟได้แย่มาก ผมหวดไปทางซ้ายและขวาตลอด แต่ช็อตแอพโพรชช่วยได้เยอะ ผมไม่ได้ดูสกอร์จนกระทั่งผมทำพาร์ที่หลุม 17 หลุมนั้นคือกุญแจสำคัญ มันยากมาก ผมเลยถามแคดดี้แฟนของผม และเธอบอกว่าสกอร์ที่ดีที่สุดรองลงมาคือ 4 อันเดอร์ ผมจึงผ่อนคลายลงหน่อย แม้จะจบหลุมสุดท้ายด้วยโบกี้ ผมมีความสุขมาก เพราะที่ผ่านมาผมต้องรอถึง7 ปีกว่าจะคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งที่สองที่มาเก๊าปีที่แล้ว และชัยชนะครั้งที่สามนี้ก็มาถึงเร็วกว่ามาก”
ขณะที่ ดราก้อน-อติรุจ วินัยเจริญชัย ซึ่งทำสกอร์นำเป็นจ่าฝูงมาตลอดสามวัน รอบสุดท้ายพลาดตีเกิน 5 โอเวอร์พาร์ 77 จบด้วยสกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 187 หล่นไปรั้งอันดับ 4 ร่วมกับ โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เจ้าของสี่แชมป์เอเชียน ทัวร์ ที่เร่งเครื่องหวด 4 อันเดอร์พาร์ 68 และ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งของทัวร์ ปี 2019 ที่ตีเข้ามา 2 โอเวอร์พาร์ 74 รับเงินรางวัลคนละ 41,666 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 1.3 ล้านบาท
ส่วนนักกอล์ฟไทยรายอื่นทำผลงานดังนี้ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (70) สกอร์รวมอีเวนพาร์ 288 อันดับ 7 ร่วม, สาริศ สุวรรณรัตน์ (67) สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 289 อันดับ 9 ร่วม, ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย (74) สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 290 อันดับ 13 ร่วม, กัญจน์ เจริญกุล (69) และ นิติธร ทิพย์พงษ์ (79) สกอร์รวมคนละ 4 โอเวอร์พาร์ 292 อันดับ 23 ร่วม, วรุณ เอี่ยมแก้ว (70) สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 293 อันดับ 29 ร่วม, ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (73) และ ฉ่างไท้ สุดโสม (75) สกอร์รวมคนละ 6 โอเวอร์พาร์ 294 อันดับ 33 ร่วม, แดนไท บุญมา (74), อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ (75) และ ชัพชัย นิราช (77) สกอร์รวมคนละ 10 โอเวอร์พาร์ 298 อันดับ 43 ร่วม และ เอกปริษฐ์ หวู่ (77) สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 301 รั้งอันดับ 51 ร่วม