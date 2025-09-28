"มาร์เกวซ" ฉลองแชมป์โลกสมัย 7 "สมเกียรติ" เก็บ 1 แต้มที่โมเตกิ

มาร์ค มาร์เกวซ นักบิดสังกัด ดูคาติ การันตีแชมป์โลกศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี สมัยที่ 7 และสมัยแรกนับตั้งแต่ปี 2019 หลังเข้าเส้นชัยอันดับ 2 รองจาก ฟรานเชสโก บาญาย่า เพื่อนร่วมทีม รายการ เจแปนีส กรังปรีซ์ ที่สนามโมเตกิ วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน
นักแข่งชาวสเปน ปิดจ๊อบโดยเหลือการประลองความเร็ว 5 สนามของฤดูกาล 2025 ขณะที่ อเล็กซ์ มาร์เกวซ น้องชาย หมดสิทธิ์ตามทัน หลังจบอันดับ 6
มาร์ค มาร์เกวซ การันตีแชมป์โลก ที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ตลอดอาชีพ ต่อจากปี 2014, 2016 และ 2018 หลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บรุมเร้า เริ่มตั้งแต่แขนขวาหักปี 2020 และเกือบแขวนหมวกกันน็อก
เจ้าของรถหมายเลข 93 ทาบสถิติแชมป์โลก 7 สมัย เฉพาะรุ่นโมโตจีพี ของ วาเลนติโน รอสซี ตำนานชาวอิตาเลียน
ด้าน บาญาย่า แชมป์สปรินท์ เรซ คว้าแชมป์เรซที่ 2 เฉพาะฤดูกาล 2025 หลังขึ้นนำตั้งแต่โค้งแรกกระทั่งเข้าเส้นชัย ขณะที่ มาร์ค มาร์เกวซ รักษาตำแหน่งอันดับ 3 แล้วแซง เปโดร อคอสตา ขึ้นอันดับ 2 รอบที่ 11
กองเชียร์ "เปคโก" เสียวไส้เล็กน้อย เนื่องจากเห็นควันออกจากรถหมายเลข 63 ช่วง 9 รอบสุดท้าย แต่ยังคงประคองตัวคว้าแชมป์ เจแปนีส กรังปรีซ์ ฤดูกาลที่ 2 ติดต่อกัน และ โจน เมียร์ เข้าเส้นชัยอันดับ 3 ตามด้วย มาร์โก เบซเซคคี สังกัด อาพริเลีย
มาร์ค มาร์เกวซ ผู้นำคะแนนสะสม เก็บเพิ่ม 20 แต้ม รวมมี 541 แต้ม ทิ้งห่างอันดับ 2 อเล็กซ์ 201 แต้ม เหลือ 5 เรซ คิดเป็นคะแนนสะสม 185 แต้ม รวมสปรินท์ เรซ
ส่วน สมเกียรติ จันทรา นักบิดหนึ่งเดียวของไทย สังกัด ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบเรซอันดับ 15 เก็บเพิ่ม 1 แต้ม รวมมี 3 แต้ม อยู่อันดับ 26 ของตาราง