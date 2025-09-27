“รฐนน-อติรุจ” นำร่วมรอบสามศึก เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส

รฐนน วรรณศรีจันทร์ และ อติรุจ วินัยเจริญชัย ทำสกอร์รวมสามวันเท่ากันที่คนละ 6 อันเดอร์พาร์ 210 ขึ้นนำร่วมก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขัน “เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส” ที่สนามไต้หวัน กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีโปรแถวหน้าของไทยอีก 3 คน ตามหลังสามสโตรค
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 12 ของฤดูกาล 2025 รายการ “เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายนนี้ ที่สนามเมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส ระยะ 6,963 หลา พาร์ 72 ประเทศไต้หวัน รายการนี้มีนักกอล์ฟ 124 คน จาก 25 ประเทศลงแข่งขัน มีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัวได้ 17 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
รอบที่สามของการแข่งขันปรากฎว่านักกอล์ฟหนุ่มไทยโชว์ผลงานโดดเด่นบนลีดเดอร์บอร์ด โดยโปรฟลุ้ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ รองแชมป์หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เร่งเครื่องหวดอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จากการทำ 3 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 ขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำร่วมกับ โปรดราก้อน-อติรุจ วินัยเจริญชัย ผู้นำสองวันแรก ที่ออกสตาร์ทไม่ดีเสียโบกี้ในหลุมแรก แม้เก็บคืนได้ 2 เบอร์ดี้ แต่พลาดออกดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 16 พาร์ 4 ทำให้จบ 18 หลุมเข้ามา 1 โอเวอร์พาร์ 73 ทั้งคู่เข้าสู่รอบตัดสินแชมป์ในวันอาทิตย์ด้วยสกอร์นำ 3 สโตรค
ขณะที่สามโปรหนุ่มแถวหน้าไทยดีกรีแชมป์เอเชียน ทัวร์ อย่าง โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ มือหนึ่งของทัวร์ ปี 2019 และ นิติธร ทิพย์พงษ์ เจ้าของสามแชมป์เอเชียน ทัวร์ เก็บเพิ่มคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสามวันมี 3 อันเดอร์พาร์ 213 ตามมาที่อันดับ 3 ร่วมกับ สุรดิษ ยงค์เจริญชัย อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2019 ที่ฟอร์มสะดุดตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74
รฐนน นักกอล์ฟวัย 30 ปี ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์ที่สองในเอเชียน ทัวร์ หลังชนะรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เมื่อปีที่แล้ว เผยว่า “เกมวันนี้ยากมากสำหรับผม เพราะผมไดร์ฟแย่มาก ทำได้แค่สี่แฟร์เวย์เอง อีกอย่างกรีนก็แข็งและเร็วกว่าสองรอบแรกเล็กน้อย การตีขึ้นกรีนยากมาก แต่เกมสั้นของผมถือว่าดี พัตต์พาร์จากระยะประมาณ 10 ฟุตได้ 4-5 หลุม ผมพยายามสงบสติอารมณ์ตลอดรอบและเล่นเกมของตัวเอง ซึ่งคือสิ่งอยากทำในวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่คิดถึงเรื่องคนอื่น”
ส่วนอตุรุจ กล่าวว่า “วันนี้ผมพัตต์ไม่ได้เลย แถมผมยังมีปัญหาเรื่องทีช็อตด้วย ถึงแม้จะทำเบอร์ดี้ได้สองครั้ง แต่ไปเสียที่หลุม 16 ทีช็อตพลาดไปทางขวา ซึ่งไม่มีมุมให้ตีขึ้นกรีน ผมพัตต์ลงเนินระยะ 35 ฟุตเพื่อทำพาร์ แต่ทำสามพัตต์ พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญ แต่ผมไม่ได้คิดถึงแชมป์แรกในเอเชียนทัวร์เลย คิดแค่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิด”
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย (71) สกอร์รวมอีเวนพาร์ 216 อยู่อันดับ 10 ร่วม, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (70) สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218 อันดับ 17 ร่วม, สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย (74) และ ฉ่างไท้ สุดโสม (72) สกอร์รวมคนละ 3 โอเวอร์พาร์ 219 อันดับ 19 ร่วม, ชัพชัย นิราช (75) และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (74) สกอร์รวมคนละ 5 โอเวอร์พาร์ 221 รั้งอันดับ 29 ร่วม