"SYS" สานฝันเยาวชนไทย สู่นักกีฬาอาชีพผ่านโครงการเสิร์ฟฝันปั้นพลังวอลเลย์บอล

SYS ตอกย้ำพันธกิจเพื่อสังคม เดินหน้าสานฝันเยาวชนไทยสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพกับโครงการ “เสิร์ฟฝันปั้นพลังวอลเลย์บอล” ดึง “บุ๋มบิ๋ม-ชัชชุอร โมกศรี” นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย เปิดอคาเดมีถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ทักษะจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้กับน้อง ๆ ตัวแทนนักเรียนจาก 5 โรงเรียนในจังหวัดระยอง
นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 30 ปี เปิดเผยถึงโครงการ “เสิร์ฟฝันปั้นพลังวอลเลย์บอล จากพี่บุ๋มบิ๋ม ทีมชาติไทย สู่น้องเยาวชนระยอง” ว่า “พันธกิจของ SYS มุ่งเดินหน้าสนับสนุนการศึกษา กีฬา และความฝันของเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลสู่ระดับอาชีพอย่างจริงจัง และทำต่อเนื่องเสมอมา การเข้ามาสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่บริษัทฯ ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และเติบโตเป็น “คนคุณภาพ” ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศไทยได้ในอนาคต”
สำหรับโครงการ “เสิร์ฟฝันปั้นพลังวอลเลย์บอล จากพี่บุ๋มบิ๋ม ทีมชาติไทย สู่น้องเยาวชนระยอง” นี้ เกิดขึ้นบนความร่วมมือระหว่าง SYS กับ Yamato Kogyo Co., Ltd และสโมสร Victorina Himeji จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจาก “บุ๋มบิ๋ม-ชัชชุอร โมกศรี” นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและนักกีฬาอาชีพสโมสร Victorina Himeji ที่นอกจากจะมาถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังร่วมกิจกรรมวอลเลย์บอลคลินิกกับน้อง ๆ นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมด้วย
กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมด้วยอีก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยนักเรียน 170 คน จากทั้ง 5 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้ซึมซับถึงความมุ่งมั่น จาก บุ๋มบิ๋ม - ชัชชุอร ซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลกแล้ว ยังได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นวอลเลย์บอล โดยมีการสาธิตและฝึกซ้อมทักษะขั้นพื้นฐาน เช่น การเซตบอล การเสิร์ฟ การรับลูกตบ และการบล็อก รวมถึงแบบจำลองสถานการณ์การแข่งขัน