Glice Thailand พัฒนาแผ่นพื้นน้ำแข็งสังเคราะห์ รับรองโดยสถาบันวิจัยชั้นนำของยุโรป

Glice Thailand เปิดเผยก้าวสำคัญของความสำเร็จครั้งแรกของโลก กับการพัฒนา Glice StellarGlide สู่เทคโนโลยี แผ่นพื้นน้ำแข็งสังเคราะห์ที่ให้ความลื่นไหลใกล้เคียงน้ำแข็งจริงที่สุด รับรองผลโดย Fraunhofer สถาบันวิจัยชั้นนำของยุโรป
Glice Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เดอะ โกลเด้น เรโช จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Glice AG บริษัทสัญชาติสวิส ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนา และผลิตลานน้ำแข็งสังเคราะห์อย่างยั่งยืนมากว่า 13 ปี ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในการพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของแผ่นพื้นน้ำแข็งสังเคราะห์ Glice StellarGlide โดยบริษัท Glice AG ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลก ให้กับวงการสเกตน้ำแข็ง ด้วยแผ่นพื้นน้ำแข็งสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศ ให้ความรู้สึกเหมือนน้ำแข็งจริง สามารถจำลองความรู้สึกพิเศษของการเล่นสเกตบนลานน้ำแข็งจริงได้ใกล้เคียงที่สุดโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกับการใช้น้ำหรือพลังงานไฟฟ้า หลังจากทุ่มเทวิจัยอย่างเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์วัสดุ การเสียดทาน (tribology) และการจำลองระดับโมเลกุลเป็นเวลากว่า 5 ปี ในที่สุด Glice ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา “ความลื่นไถล” (glide) ได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่สัมผัสแรก
ความก้าวหน้าครั้งนี้อยู่ที่องค์ประกอบสำคัญด้วยการใช้โพลิเมอร์พิเศษ ที่ถูกออกแบบร่วมกับเทคนิคการออกแบบใบมีดขั้นสูง ส่งผลให้ค่าแรงเสียดทานต่ำเพียง 0.035 ซึ่งเทียบเท่ากับพื้นน้ำแข็งจริง ผลลัพธ์ที่ได้คือพื้นผิวที่มีความลื่นไหล และนุ่มนวล จนสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชื่นชอบกีฬาสเกตน้ำแข็ง รวมถึงนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้มืออาชีพ และนอกเหนือจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ลานสเกตของ Glice ยังส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ 100% เพราะขจัดความสิ้นเปลืองจากการใช้น้ำ พลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการทำความเย็น จึงทำให้สามารถเล่นสเกตได้ตลอดทั้งปีในทุกที่ทั่วโลก โดยไร้ข้อจำกัดในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งได้รับการทดสอบ และรับรองโดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Fraunhofer ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยประยุกต์ชั้นนำของยุโรปว่าน้ำแข็งสังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ สามารถให้ประสบการณ์การลื่นไถลเทียบเท่ากับน้ำแข็งจริง
สัมผัสแรกคือหัวใจสำคัญ
“ในช่วงจังหวะแรกสุดของการเล่นสเกตน้ำแข็งนับเป็นช่วงที่สำคัญมาก เนื่องจากแรงต้านเริ่มต้นที่สูงจะขัดขวางการออกตัวที่ปลอดภัยของนักสเกต” ศาสตราจารย์ ดร. Matthias Scherge หัวหน้าโครงการจาก Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWM อธิบาย ดังนั้น การวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับจัวหวะในช่วงวินาทีแรก ๆ ของการลื่นไถล
การวัดผลภายใต้สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
เครื่องมือวัดแรงเสียดทานพิเศษถูกพัฒนาขึ้นในโครงการนี้ โดยใบมีดสเกตจะลื่นผ่านตัวอย่างโพลิเมอร์ภายใต้เงื่อนไข และสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง นอกจากแรงเสียดทานแล้ว ยังมีการตรวจสอบความลึกของการจมของใบมีดด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการลื่นไถล “เราจะสัมผัสถึงความรู้สึกลื่นไหลเบาสบายได้ก็ต่อเมื่อใบมีดของรองเท้าสามารถ ‘ไถไปบนพื้นผิว’ ด้วยแรงต้านที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ Tribology* ของ Fraunhofer IWM กล่าวเสริม
(*Tribology – การศึกษาพื้นผิวที่มีปฏิสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว)
นวัตกรรมด้านวัสดุคือกุญแจสำคัญ
ประสิทธิภาพของการลื่นไถลเกิดขึ้นได้จากการผสมผสานวัสดุที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุของชั้นฐานที่มีความมั่นคงสูง ทำจากโพลีเอทิลีนชนิดพิเศษ และชั้นผิวที่มีความลื่นสูง ซึ่งมี โซ่โพลิเมอร์ (Polymer Chain) ที่มีแรงต้านน้อยมากต่อใบมีดสเกต นอกจากนี้ เทคนิคการลับคมใบมีดสเกตที่แม่นยำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ และยกระดับผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน
จากห้องแล็บสู่การใช้งานจริง
หลังจากปรับปรุงองค์ประกอบของแผ่นพื้นหลายครั้ง ปรับกระบวนการทำความสะอาด และนำเทคนิคการปรับสภาพผิวพิเศษมาใช้ ก็สามารถพัฒนาคุณภาพของพื้นผิวจนถึงจุดที่แม้แต่นักไอซ์ฮอกกี้มืออาชีพยังรู้สึกประทับใจ การผลิตในระดับอุตสาหกรรมก็เป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ Glice พร้อมเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มตัว
การทดสอบที่ให้ผลลัพธ์สุดประทับใจ
ผลการทดสอบล่าสุดในห้องแล็บแสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่ประมาณ 0.035 ซึ่งต่ำกว่าค่าแรงเสียดทานของน้ำแข็งจริงเล็กน้อยในช่วงความเร็วต่ำ ส่งผลให้สัมผัสการใช้งานใกล้เคียงกับพื้นผิวน้ำแข็งจริงมากที่สุด โดยสามารถอ้างอิงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพื่อใช้เปรียบเทียบได้ดังนี้:
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 1.0 → การลื่นไถลแทบเป็นไปไม่ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.5 → ให้ความรู้สึกเหมือนไถลบนพื้นโรยทราย
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน ต่ำกว่า 0.1 → เริ่มให้ความรู้สึกลื่นไถลได้ดี
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.05 → เริ่มให้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับน้ำแข็งจริง
การสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากคุณประโยชน์ในเรื่องของการกีฬาแล้ว เทคโนโลยีนี้ยังโดดเด่นในด้านการสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการใช้งานพื้นผิวน้ำแข็งสังเคราะห์ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ ไม่พึ่งพาสารทำความเย็น หรือไฟฟ้าในการใช้งาน “ความก้าวหน้านี้ทำให้วิสัยทัศน์ของเรากลายเป็นจริงในการส่งเสริมการเล่นสเกตน้ำแข็งควบคู่ไปกับการสนับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยให้ประสบการณ์ที่ไม่แตกต่างจากการเล่นบนน้ำแข็งจริงแม้แต่น้อย” Viktor Meier CEO และผู้ร่วมก่อตั้งของ Glice AG กล่าว
ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของ Glice StellarGlide ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีแกนกลางที่แข็งเทียบเท่าน้ำแข็งธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ใบมีดสเกตยังคงสัมผัสอยู่บนผิวหน้าเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ยังมีชั้นนาโนมัลติเลเยอร์ที่สร้างจากโมเลกุลที่ยืดหยุ่นสูงและมีแรงเสียดทานต่ำมาก อยู่ที่บริเวณผิวสัมผัสระหว่างใบมีดกับพื้นผิว โมเลกุลเหล่านี้จะทำหน้าที่คล้ายกับสำรับไพ่ ซึ่งไพ่แต่ละใบสามารถเลื่อนสับไปมาได้อย่างง่ายดาย โดยมีการเคลื่อนที่ในแนวนอน ส่งผลให้ใบมีดสเกตสามารถไถลไปได้โดยแทบไม่มีแรงต้าน จึงทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นสเกตที่แทบแยกไม่ออกจากการเล่นบนพื้นน้ำแข็งจริง ดังนั้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานติดตั้งในสถานที่ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาระดับอาชีพ กิจกรรมสันทนาการ หรืองานอีเวนต์ โดยไร้ข้อจำกัด สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้อย่างสะดวก พร้อมรองรับหลากหลายขนาดตามพื้นที่ใช้งาน ตั้งแต่สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงภายในบ้านที่มีพื้นที่จำกัด