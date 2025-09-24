ศึกฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ทีมยุติธรรมสีคิ้ว ดวล ทีมออลสตาร์ปากช่อง สุดคึกคัก

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง ทีมยุติธรรมสีคิ้ว และ ทีมออลสตาร์ปากช่อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
โดย ทีมยุติธรรมสีคิ้ว ประกอบไปด้วย รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว ดนุพร คีรีกิจขจร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสีคิ้ว ศิวัช ทีปต์ธนากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครราชสีมา อัศนัย อู่รัชตมาศ รองอัยการจังหวัดสีคิ้ว นายกฤษฎา กัลยาณธีร์ ผู้อำนวยการส่วนทัณฑปฏิบัติ เรือนจำกลางนครราชสีมา วินัย เดชนที ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดสีคิ้ว
ขณะที่ ทีมออลสตาร์ปากช่อง นำโดย สิทธิชัย สิทธิยานนท์กร ผู้บริหารสนามนนทกร ปากช่อง ธนกฤช ฉัตรเลขวนิช ประธานกรรมการ ภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ ณัฐพงษ์ ทองดี ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง ศักดิ์ชัย บุราณรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จำลอง แสนสุข สมชาย โมราบุตร
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน มิตรภาพ และรอยยิ้ม ณ สนามนนทกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา