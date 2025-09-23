AIS จัดเต็มถ่ายทอดสด ช้าง เอฟเอคัพ ตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงฯ

AIS เตรียมถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล "ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26" ฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รายการที่ไม่มีเวทีให้กับผู้แพ้ รวมถึงเป็นเวทีสร้าง "แจ็คผู้ฆ่ายักษ์" มาแล้วนักต่อนัก โดย AIS PLAY เตรียมถ่ายทอดสดแบบจุใจให้ชมตั้งแต่รอบคัดเลือก รอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ ถือว่าเป็นฟุตบอลถ้วยรายการที่เก่าแก่ที่สุดของไทยรายการหนึ่งที่ยังหลงเหลือในปัจจุบัน เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่ พ.ศ.2517 จนถึงปัจจุบัน โดยยังเป็นฟุตบอลถ้วยที่เปิดโอกาสให้ทุกทีมของประเทศไทย สามารุถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ รวมถึงสร้างตำนาน "แจ็คผู้ฆ่ายักษ์" ที่ทีมเล็กสามารถเอาชนะทีมใหญ่มาได้มากมาย นอกจากนี้ยังมีรางวัลใหญ่ก็คือ ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาท พร้อมสิทธิเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีกด้วย
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ นับเป็นอีกหนึ่งฟุตบอลถ้วยรายการสำคัญที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งฟุตบอลรายการนี้ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และน่าติดตาม เพราะหลายครั้งเราได้เห็นทีมเล็ก สามารถพลิกล็อกเอาชนะทีมใหญ่ได้ เนื่องจากเป็นฟุตบอลแบบน็อคเอาท์ แพ้คัดออก นอกจากนี้เวลาทีมเล็กๆ ได้ต้อนรับทีมใหญ่ๆ ก็ช่วยปลุกกระแสให้กับจังหวัดนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
"ซึ่งความพิเศษในปีนี้ ทาง AIS จัดเต็มด้วยการถ่ายทอดสดตั้งแต่รอบคัดเลือก ให้ได้ติดตามทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน และลุ้นหาทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบ 64 ทีมสุดท้ายกัน โดยแฟนบอลสามารถติดตามเชียร์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ผ่านแอพพลิเคชั่น AIS PLAY" นางสาวรุ่งทิพย์ กล่าว
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอล "ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26" จะเริ่มเปิดฉากรอบคัดเลือก รอบที่ 1 ในวันที่ 24 กันยายน 2568 จากนั้นจะแข่งขันรอบคัดเลือก รอบ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ก่อนจะได้ 64 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบแรก ที่จะเริ่มมีทีมจากไทยลีก 1 ทั้ง 16 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน เริ่มตั้งแต่ 29-30 ตุลาคม 2568 ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569
AIS ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน ร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดสดครบทุกลีก ที่แอปพลิเคชัน AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store และถ่ายทอดสดทาง 3BB แฟนบอลไทยห้ามพลาด! สามารถรับชมไฮไลท์และรีรัน ครบทุกช็อตความมันส์ จัดเต็มความสนุกให้คุณได้ติดตามแบบเต็มอิ่ม