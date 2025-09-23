"เดมเบเล" คว้า บัลลง ดอร์ สมัยแรก

อุสมาน เดมเบเล กองหน้่า ปารีส แซงต์ แชร์แมง คว้า บัลลง ดอร์ สมัยแรก ขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนอืนๆ กวาดรางวัลสำคัญของฟุตบอลชาย ที่งานประกาศผล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วันจันทร์ที่ 22 กันยายน
ตัวรุกชาวฝรั่งเศส ซัลโว 35 ประตู กับ 14 แอสซิสต์ ตลอด 53 แมตช์ฤดูกาล 2024/25 คว้าแชมป์ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก, ลีก เอิง และ เฟรนช์ คัพ
เดมเบเล เป็นดาวซัลโวสูงสุดร่วมของ ลีก เอิง 21 ประตู คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม ลีก เอิง และ แชมเปียนส์ ลีก รวมถึงช่วย "เปแอสเช" เข้ารอบชิงชนะเลิศ ฟีฟา คลับ เวิลด์ คัพ พ่าย เชลซี 0-3 ที่เมืองนิว เจอร์ซีย์
เดมเบเล ผู้ชนะผลโหวตเหนือ ลามีน ยามาล กองหน้า บาร์เซโลนา สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ถึงแม้ ทีมของ หลุยส์ เอ็นริเก มีโปรแกรมลงสนามคืนวันจันทร์ (22 ก.ย.)
ปัจจุบัน อดีตนักเตะ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ และ บาร์เซโลนา บาดเจ็บ จึงหมดสิทธิ์ลงเล่นเกม ลีก เอิง ชนะ โอลิมปิก มาร์กเซย 1-0 ซึ่งถูกเลื่อนแข่งเนื่องจากพายุ
เดมเบเล วัย 28 ปี กล่าวทั้งน้ำตาแห่งความยินดี "สิ่งที่ผมเพิ่งสัมผัส มันเหลือเชื่อมาก ผมพูดไม่ออกเลยว่า เกิดอะไรขึ้นที่เปแอสเช"
"ผมรู้สึกเครียดเล็กน้อย มันไม่ง่ายเลยสำหรับการคว้ารางวัลนี้ โดยมี โรนัลดินโญ เป็นผู้มอบ มันวิเศษมาก"
"ผมขอขอบคุณ เปแอสเช ที่มาดึงผมร่วมทีมปี 2023 ที่นี่คือครอบครัวอันอบอุ่น ท่านประธาน นาสเซอร์ อัล-เคไลฟี เสมือนพ่อของผม ผมขอขอบคุณสตาฟฟ์โค้ชทุกคนเช่นกัน และเพื่อนร่วมทีมของผมด้วย"
"เราคว้าแชมป์เกือบทุกถ้วยด้วยกัน พวกคุณคอยให้กำลังใจผมทั้งวันที่ดีและแย่ รางวัลเฉพาะบุคคลรางวัลนี้ เป็นรางวัลหนึ่งที่ทีมของเราได้มา"
สรุปผลประกาศรางวัลงาน บัลลง ดอร์ 2025
บัลลง ดอร์ (ชาย) : อุสมาน เดมเบเล (ปารีส แซงต์ แชร์แมง/ฝรั่งเศส)
บัลลง ดอร์ (หญิง) : ไอตานา บอนมาติ (บาร์เซโลนา/สเปน)
โกปา โทรฟี (ชาย) หรือ ดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม : ลามีน ยามาล (บาร์เซโลนา / สเปน)
โกปา โทรฟี (หญิง) หรือ ดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม : วิคกี โลเปซ (บาร์เซโลนา / สเปน)
ผู้รักษาประตูชายยอดเยี่ยม เมนส์ ยาชิน โทรฟี : จานลุยจิ ดอนนารุมมา (ปารีส แซงต์ แชร์แมง / อิตาลี)
ผู้รักษาประตูหญิงยอดเยี่ยม วีเมนส์ ยาชิน โทรฟี : ฮันนาห์ แฮมป์ตัน (เชลซี / อังกฤษ)
แกร์ด มุลเลอร์ โทรฟี ชาย (ยิงประตูมากสุดใน 1 ปีปฏิทิน) : วิกเตอร์ โยเคเรส (สปอร์ติง ลิสบอน / สวีเดน) 53 ประตู
แกร์ด มุลเลอร์ โทรฟี หญิง : เอวา ปายอร์ (บาร์เซโลนา / โปแลนด์)
สโมสรชายยอดเยี่ยม : ปารีส แซงต์ แชร์แมง
สโมสรหญิงยอดเยี่ยม : อาร์เซนอล
โค้ชทีมชายยอดเยี่ยม : หลุยส์ เอ็นริเก (ปารีส แซงต์ แชร์แมง / สเปน)
โค้ขทีมหญิงยอดเยี่ยม : ซารินา เวกมัน (ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ส)