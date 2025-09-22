"ปวิณ" ประกาศลาออกประธานสโมสรบีจี หลังอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี 2006

กลายเป็นเรื่องสุดช็อกของวงการฟุตบอลไทย เมื่อ ปวิณ ภิรมย์ภักดี ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด จากเหตุผลส่วนตัว และเรื่องสุขภาพ หลังอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร
โดยมีแถลงการณ์จาก สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ระบุว่า "ขอเรียนแจ้งให้แฟนฟุตบอลและสื่อมวลชนทราบว่า คุณปวิณ ภิรมย์ภักดี ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ด้วยเหตุผลส่วนตัวและด้านสุขภาพ โดยการตัดสินใจครั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป"
"ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานสโมสร คุณปวิณ ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกระดับสโมสร ตั้งแต่ยุค บางกอกกล๊าส เอฟซี จนถึงปัจจุบันในนาม สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างสโมสร มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ และความสำเร็จในสนามแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการสำคัญของประเทศไทย และการสร้างชื่อเสียงให้สโมสรเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย"
"สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขอขอบพระคุณ คุณปวิณ ภิรมย์ภักดี สำหรับความทุ่มเท ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ที่ได้มอบให้กับสโมสรตลอดหลายปีที่ผ่านมา พร้อมขออวยพรให้คุณปวิณ มีสุขภาพแข็งแรงต่อไป"