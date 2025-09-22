"แซนดี้" จับคู่ "เฮงก์ กิกส์" ซิ่งสุดใจ!! ผงาดโพเดียมที่เซปังมาเลเซียอีกครั้ง

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักขับไทยฝีมือระดับแชมป์ Super Car GT3 3 สมัย (2562-2563 และ 2565) โชว์ฟอร์มร้อนแรง ขึ้นโพเดียมและเก็บคะแนนสะสมได้ทั้งสองเรซ สนามที่ 4 ในรายการแข่งรถยนต์ทางเรียบ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ (Thailand Super Series) ประจำปี 2568 ณ สนามเซปังฯ มาเลเซีย ด้วยรถแข่งปอร์เช่ 992 จีที 3 อาร์(Porsche 992 GT3 R) หมายเลข 26 โดยประกบคู่กับบอสใหญ่บี-ควิก เฮงก์ กิกส์ (Henk Kiks) สังกัดทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing)
ในเรซวันเสาร์ที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งคู่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ออกสตาร์ทจากกริดสตาร์ทที่ 4 ไล่ล่าขึ้นอันดับอย่างเต็มที่ไร้ข้อผิดพลาด ในที่สุดจบอันดับที่ 3 ขึ้นโพเดียมและเก็บคะแนนสะสมในเรซแรก
ส่วนในเรซวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 การแข่งขันเต็มไปด้วยความดุเดือด ท่ามกลางคู่แข่งที่แข็งแกร่ง แซนดี้และเฮงก์ต้องต่อสู้หนักก่อนในที่สุด จบการแข่งขันในอันดับที่ 5 ขึ้นโพเดียมและเก็บคะแนนสะสมอีกครั้ง
ผลงานที่สม่ำเสมอตลอดสุดสัปดาห์นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแซนดี้และทีมที่ยังคงรักษามาตรฐานการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องในฤดูกาล 2025
แซนดี้เผยหลังจบการแข่งขันว่า “สุดสัปดาห์นี้เป็นอีกครั้งที่เราทำผลงานได้ดีที่เซปัง เราสู้เต็มที่ทั้งสองเรซ ดีใจที่ได้ขึ้นโพเดียมในวันเสาร์และเก็บคะแนนสำคัญในวันอาทิตย์ ต้องขอบคุณเฮงก์และทีมงานทุกคนที่ทำงานกันอย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งสัปดาห์”
สนามต่อไปจะเป็นสนามปิดฤดูกาลซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย 2025 ณ สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์