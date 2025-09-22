ทรูร่วมเชียร์ บิ๊กแมตช์เปิดบ้าน! “ทรู บีจี สเตเดี้ยม” แข้งเทพ ท้าชนแชมป์เก่า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าหนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง รวมพลังร่วมเชียร์ส่งพลังใจกับศึกใหญ่ไทยลีก 2025/26 ที่สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดบ้านใหม่ ทรู บีจี สเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่า ภายใต้คอนเซปต์ “A New Chapter Begins” จุดเริ่มต้นบทใหม่แห่งความยิ่งใหญ่ของทัพ “แข้งเทพ” โดยมี นายขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พร้อมด้วย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย และนายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านโฮมคอนเนคทิวิตี้ ร่วมเชียร์ข้างสนามไปพร้อมกับ หมูแฮม - โชตินภา แก้วจรูญ นางสาวไทย ประจำปี 2568 แพทริค - โพธิ์งาม ฟอร์สเนอร์ Mister global Thailand 2024 วาเนสซ่า เว้งค์ รองอันดับ1 Miss global Thailand 2025 ที่มาร่วมสร้างสีสันให้การเชียร์ครั้งนี้ อีกทั้งพนักงานทรูและแฟนบอลที่เข้ามาเติมเต็มบรรยากาศสุดเดือด
ก่อนการแข่งขัน ทรู และสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษมากมายเพื่อเพิ่มอรรถรสแก่แฟนบอล ได้แก่ Football Clinic และ Player Escort เปิดโอกาสให้ลูกหลานพนักงานทรู ลูกค้าทรู และสมาชิกบัตรรายปีของสโมสร ได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดนักเตะ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน และ Fan Cam ช่วงพักครึ่งมันส์สะใจ! ใครเชียร์จัดเต็มจนขึ้นจอบนสเตเดียมมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่ Samsung Galaxy Z Flip7 ไปเลย บอกเลยว่านี่คือประสบการณ์เชียร์บอลที่มันส์เกินกว่าการนั่งดูเกมทั่วไป!
ทรู คอร์ปอเรชั่น ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์บทใหม่ของทัพ “แข้งเทพ” กับการเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พร้อมตอกย้ำพันธกิจในการสนับสนุนกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬามหาชนอันดับหนึ่งของคนไทย โดยเชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการกีฬาไทยจะส่งต่อความสุขไปถึงลูกค้าทรู และสังคมไทยอย่างแท้จริง อีกทั้งบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความเข้มข้นจากแรงเชียร์ของแฟนบอลทั้งสองทีม ที่ต่างส่งพลังให้นักเตะโชว์ฟอร์มเต็มที่ สร้างอีกหนึ่งความทรงจำที่งดงามในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย
สุดท้ายนี้ แฟนบอล อย่าพลาด! มาร่วมติดตามกิจกรรมมันส์ๆ ผ่านทุกช่องทางของทรู ลุ้นบัตรฟรีเชียร์สดทั้งฤดูกาล ร่วมเป็นแรงใจให้ทัพ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ก้าวสู่บทใหม่แห่งความสำเร็จไปด้วยกัน