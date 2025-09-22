T100 รุ่นใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นจากทุกสภาพสนาม

Titleist เปิดตัวชุดเหล็ก T-Series รุ่น T100 ใบเหล็กฟอร์จแบบหลากวัสดุ ด้วยรูปทรงอย่างที่ผู้เล่นระดับทัวร์ชื่นชอบ มาพร้อมความแม่นยำ ความรู้สึกที่เหนือกว่า และประสิทธิภาพที่ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดทั้งเซ็ต เพิ่มความสูงของวิถีมุมเหินในเหล็กยาว และเพิ่มความสม่ำเสมอของระยะแคร์รี่
T100 มีช่องด้านในแบบใหม่ในเหล็ก 3 และ 4 เพื่อเพิ่มวิถีมุมเหิน และจุดสูงสุดของวิถีลูก มาพร้อมกับดีไซน์หน้าเหล็กหนาบางต่างระดับแบบใหม่ มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำลง และดีไซน์ร่องหน้าเหล็กแบบไล่ระดับ โดยทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อลดช่องว่างระยะจากด้านหน้า-ถึง-ด้านหลังให้แคบลงได้มากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการเล่นจากหลากหลายสภาพสนาม
หนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญที่สุดของ T100 เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า คือประสิทธิภาพเมื่อตีจากรัฟ วิศวกรของ Titleist ได้ออกแบบร่องหน้าเหล็กให้มีพลังมากขึ้น ด้วยผนังร่องที่ชันขึ้นในเหล็กกลางถึงเหล็กสั้น (เหล็ก 7 ถึง PW) ซึ่งช่วยรักษาอัตราสปินเมื่อเล่นจากรัฟ หรือจากสภาพอากาศชื้น โดยทำให้นักกอล์ฟสามารถตีได้ระยะที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอขึ้น
ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยี
ฟอร์จในดีไซน์อย่างที่ผู้เล่นต้องการ: โครงสร้างใบแบบฟอร์จจากหลายวัสดุ และฐานเหล็กแบบมีมุมกระดอนหลายระดับ ที่ให้ความรู้สึกอันยอดเยี่ยมทั้งในจังหวะปะทะลูก และเมื่อผ่านพื้นหญ้า โดยมีรูปทรงขนาดกะทัดรัด พร้อมสันใบด้านบนบาง และออฟเซ็ตน้อย
วิถีลูกและความมั่นคงที่เหนือกว่า: การถ่วงน้ำหนักด้วยทังสเตนความหนาแน่นสูงแบบแยกตำแหน่ง ร่วมกับโครงสร้างแบบ Dual-Cavity แบบไล่ระดับ สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคง การควบคุมวิถีลูก และระยะที่สม่ำเสมอ
ความเร็วและสปินที่สม่ำเสมอ: ดีไซน์หน้าเหล็กหนาบางต่างระดับ (Variable Face Thickness-VFT) แบบใหม่ในเหล็ก 3 ถึง 7 ช่วยรักษาความเร็วลูก และวิถีมุมเหิน แม้ตีไม่โดนจุดกึ่งกลางหน้าเหล็ก ขณะที่ร่องหน้าเหล็กที่ให้พลังมากขึ้นในเหล็กกลางถึงเหล็กสั้น สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อตีจากรัฟหรือสภาพชื้น โดยให้การควบคุมสปินที่สม่ำเสมอ และลดโอกาสลูกที่จะลอยเกินระยะได้มากขึ้น
เพิ่มวิถีมุมเหินของเหล็กยาว: การออกแบบช่องด้านในแบบใหม่ในเหล็ก 3 และ 4 ของ T100 ช่วยให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ต่ำลง เพื่อเพิ่มวิถีมุมเหิน และจุดสูงสุดของวิถีลูก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มบอลสปีด เพื่อให้ช่องว่างระยะของเหล็กยาวแต่ละเบอร์มีความเหมาะสมมากขึ้น