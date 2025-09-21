“เอลบรุส” ชนะแต้ม “เสมาเพชร”, “ก้องชัย” ไล่ทุบ “วอลเตอร์” ศึก ONE ลุมพินี 125

ศึก ONE ลุมพินี 125 อัดแน่นความมันเต็มพิกัดส่งไปยังผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก โดยนักกีฬาทั้ง 24 คน พร้อมใจกันสู้สุดความสามารถ หวังเป็นผู้ได้รับการชูมือ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอก “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” นักสู้หมัดหนัก วัย 31 ปี จากเชียงใหม่ หลังพิงฝาแพ้มา 3 ไฟต์ติด พบกับ “เอลบรุส ออสมานอฟ” มวยฝีมือดี วัย 24 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
หลังจากเปิดเกมแลกอาวุธกันพอหอมปากหอมคอในยกแรก “เสมาเพชร” เริ่มมั่นใจมากขึ้น แต่ปลายยกสองกลับพลาดโดนหมัดขวาตรงของ “เอลบรุส” จนเสียนับ 8 ไปก่อน แถมในช่วงท้ายยกสามที่เจ้าตัวแรงเริ่มตก เสียนับเพิ่มอีกครั้ง ครบสามยก “เอลบรุส” ชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” กำปั้นสายลุย วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ ปะทะ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” คู่ชกอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE โดยสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
ยกแรก “ก้องชัย” เดินลุยเข้าประชิด พร้อมสาดแข้งซ้ายใส่ ด้าน “วอลเตอร์” ใช้สปีดโยกหลบเอาตัวรอด ก่อนหาจังหวะปล่อยหมัดตอบโต้เป็นระยะ ช่วงที่เหลือ “ก้องชัย” เร่งเครื่องบดบี้ไม่หยุด บุกรัวอาวุธต่อเนื่อง จน “วอลเตอร์” ได้แต่ถอยเพื่อตั้งรับ เมื่อครบสามยก “ก้องชัย” ได้ลูกขยันเอาชนะคะแนนเอกฉันท์
ตลอดการแข่งขันในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักสู้เพียงรายเดียวที่ทำผลงานเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้แก่ “โลแกน ชาน” ได้รับเงินรางวัลโบนัสพิเศษไปทันทีจำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าตัว
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 125
คู่เอก เอลบรุส ออสมานอฟ (รัสเซีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
คู่รอง โลแกน ชาน (สกอตแลนด์-ฮ่องกง) ชนะน็อก ศักดิ์ศรี ซุปเปอร์เล็กมวยไทย นาทีที่ 2:19 ของยก 2 (มวยไทย 138 ป.)
เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรนาย่า โหน่งบางทราย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
เมห์ดาด คานซาเดห์ (อิหร่าน) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ กริชเพชร พีเค.แสนชัย (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
อานนท์ ตลาดคนเดินเมืองพล ชนะน็อก จิอานนี เดอ เลอ (เบลเยียม) นาทีที่ 1:50 ของยก 2 (มวยไทย 118 ป.)
อิคคิวซัง ส.สละชีพ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์ (มวยไทย 113 ป.)
ก้องชัย ไฉนดอนเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ วอลเตอร์ กอนซาลเวส (บราซิล) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
จามิล ออสมานอฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก กายสิทธิ์ สิงห์มาวิน นาทีที่ 1:36 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
เนฟิเซ เดลิคูร์ต (ตุรกี) ชนะคะแนนเอกฉันท์ หลิว ยู่เอ๋อ (จีน) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
มูกะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ รายัน เม็กกี (ฝรั่งเศส) (มวยไทย 140 ป.)
คิม คยังจุง (เกาหลีใต้) ชนะทีเคโอ ซู ซัง โช (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 4:57 ของยกแรก (MMA 139 ป.)
คิม ทราน (ออสเตรเลีย) ชนะทีเคโอ ฮูลีอานา โอตาโลรา (โคลอมเบีย) นาทีที่ 2:03 ของยก 3 (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)