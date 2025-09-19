“อรรถกร” รมว.ท่องเที่ยวกีฬาคนใหม่ จาก “ปลาหมอคางดำ” สู่แก้ปัญหา “ซีเกมส์”

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร นักการเมืองรุ่นใหม่วัย 41 ปี
นายอรรถกร หรือ “เบนซ์” เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2527 ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรของนายอิทธิ ศิริลัทธยากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีต สส.ฉะเชิงเทรา หลายสมัย
ด้านการศึกษา จบปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท Marketing Management จาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ
เส้นทางการเมือง เคยผ่านตำแหน่งสำคัญมาแล้ว ทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รวมถึงรองประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
ผลงานสร้างชื่อจากการผลักดันให้แก้ปัญหา “ปลาหมอคางดำ”
วันนี้ นายอรรถกร ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้รัฐบาลนายอนุทิน มีภารกิจเร่งด่วนคือการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้
ที่ยังมีหลายเรื่องจะต้องแก้ไข ทั้งงบประมาณ การบริหารจัดการสนาม และการสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการแข่งขัน และปัญหาอีกมากมายที่คาราคาซังมาจากรัฐบาลชุดเดิม
ถือว่าเป็นการเข้ามาในจังหวะที่ต้องรีบจัดการอย่างเร่งด่วนมากต้องดูว่า รมว.กีฬา ป้ายแดงคนนี้จะแก้เกมอย่างไร ในเวลาไม่ถึง 90 วันก่อนการแข่งขันซีเกมส์