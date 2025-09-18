พรีเมียร์ลีกเปิดหัวเมอร์ซีย์ไซด์ บิ๊กแมตช์ “ผีดวลสิงห์-ปืนฟัดเรือ” Monomax ถ่ายทอดสด

ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 เตรียมระเบิดความดุเดือดให้แฟนบอลได้เชียร์กันแบบจุใจใน วันเสาร์ที่ 20 กันยายน และ วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 (สัปดาห์ที่ 5) โปรแกรมแน่นเอี๊ยดทุกสนามตั้งแต่หัวค่ำยันดึก ไล่ตั้งแต่ศึกดาร์บี้แมตช์และบิ๊กเกม ที่แฟนบอลเตรียมลุ้นกันแบบไม่มีพัก ถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ทาง Monomax และบางคู่พิเศษชมสดผ่านทาง ช่อง MONO29
เริ่มต้นใน วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 18:30 น. แฟนบอลจะได้พบกับศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองลิเวอร์พูลหรือ “เมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้” เมื่อ ลิเวอร์พูล เปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของคู่ปรับตลอดกาลอย่าง เอฟเวอร์ตัน เกมใหญ่ที่ไม่เคยขาดสีสันและดราม่า รับชมทาง Monomax จากนั้น เวลา 21.00 น. จะมีโปรแกรมพร้อมกันถึงสี่คู่ โดย ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน เตรียมดวลเกมรุกสุดมันส์กับ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ รับชมทาง Monomax ขณะที่ เบิร์นลี่ย์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ในเกมที่ทั้งสองทีมต่างต้องการแต้มเพื่อขยับหนีโซนอันตราย รับชมทาง Monomax ในเวลาเดียวกัน เวสต์แฮม ยูไนเต็ด จะลงเล่นศึกดาร์บี้เมืองหลวงกับ คริสตัล พาเลซ ที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมสวนกลับอันตราย
รับชมทาง Monomax ส่วนอีกคู่ที่น่าจับตาคือการพบกันระหว่าง วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส และ ลีดส์ ยูไนเต็ด โดยคู่นี้จะถ่ายทอดสดพิเศษทั้งทาง Monomax และ ช่อง MONO29 ความมันส์ยังไม่จบเพราะ เวลา 23.30 น. จะเป็นคู่เอกประจำวันเสาร์ที่แฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอ นั่นคือการดวลกันระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ เชลซี ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เกมบิ๊กแมตช์ที่เดิมพันคะแนนและศักดิ์ศรี รับชมทาง Monomax จากนั้นต่อด้วย เวลา 02:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 (คืนวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568) ศึกดาร์บี้แห่งลอนดอนตะวันตกระหว่าง ฟูแล่ม กับ เบรนท์ฟอร์ด ที่ต่างต้องการสามแต้มเพื่อขยับอันดับกลางตาราง รับชมได้ทาง Monomax
สำหรับโปรแกรม วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน เวลา 20.00 น. รับชมทาง Monomax บอร์นมัธ เปิดบ้านรับมือ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ขณะเดียวกัน ซันเดอร์แลนด์ น้องใหม่ไฟแรงเตรียมพิสูจน์ศักยภาพในลีกสูงสุดด้วยการเปิดถิ่นต้อนรับการมาเยือนของ แอสตัน วิลล่า และปิดท้ายสุดสัปดาห์ด้วยเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ในเวลา 22.30 น. ที่ทั่วโลกเฝ้าจับตามอง เมื่อ อาร์เซน่อล เปิดเอมิเรตส์สเตเดี้ยมดวลกับแชมป์เก่าอย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เกมที่อาจชี้ชะตาการลุ้นบัลลังก์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ต้นฤดูกาล รับชมทาง Monomax
