"แมนฯ ยูไนเต็ด" แบกชดเชย 12 ล้านปอนด์ ปลด "อโมริม" ก่อนวันที่ 1 พ.ย.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ต้องจ่ายชดเชยก้อนโต กรณีปลด รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีส ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน
ผู้บริหารยังคงมอบความไว้วางใจแก่ โค้ชวัย 40 ปี ถึงแม้เห็นว่า ยูไนเต็ด สร้างสถิติเปิดซีซัยแย่สุดนับตั้งแต่ปี 1992
อโมริม รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ วันที่ 1 พ.ย. 2024 ต่อจาก เอริก เทน ฮาก และ รุด ฟาน นิสเตลรอย กุนซือรักษาการณ์
อดีตเทรนเนอร์ สปอร์ติง ลิสบอน เซ็นสัญญา 2 ปีครึ่ง มูลค่าซีซันละ 6.5 ล้านปอนด์ (มากกว่า 280 ล้านบาท) บวกอ็อปชันขยายสัญญา 12 เดือน
"เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ รายงาน อโมริม มีสิทธิ์ได้รับเงินเข้ากระเป๋า 12 ล้านปอนด์ (ประมาณ 520 ล้านบาท) กรณีถูกปลดก่อนวันครบรอบรับงาน 1 ปี
เช่นเดียวกับสตาฟฟ์ของ อโมริม จะได้รับค่าชดเชยเช่นกัน กรณี "ปิศาจแดง" เลิกจ้าง
นับตั้งแต่ อโมริม รับงาน แมนฯ ยูไนเต็ด เก็บแต้มน้อยสุดเทียบกับทุกทีมระดับพรีเมียร์ ลีก 31 แต้ม จาก 31 นัด และเปอร์เซ็นต์ชนะต่ำสุดเทียบกับ กุนซือ "เรด เดวิลส์" ทุกคน นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2