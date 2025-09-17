“ออสมาร์ ลอสส์” ชมบุรีรัมย์ครองเกมดุดันขึ้น หลังเชือด ยะโฮร์ ประเดิม ACLE

ความเคลื่อนไหวหลังเกม ศึกฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 (AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2025/26) ลีกสเตจ เกมแรก โซนตะวันออก “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิด บุรีรัมย์ สเตเดียม แซงเอาชนะ “เสือใต้” ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ไป 2-1 โดยเกมนี้ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไปครอง จากการยิง 1 จ่าย 1 ท่ามกลางผู้ชมในสนาม 21,937 คน
ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา หัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า “เกมวันนี้เป็นเกมที่ยาก และสนุกมาก ทั้ง 2 ทีมมาเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน จุดสำคัญของเกมวันนี้ที่เป็นตัวชี้วัดผลการแข่งขัน คือความเข้าทำที่แม่นยำ พอเราสร้างเกมบุกขึ้นมาแล้วนักเตะเราทำได้ดี”
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความยากของเกมแรกฟุตบอลถ้วย ที่โค้ชบอกว่ามันยากเสมอ และเกมนี้ในครึ่งเวลาแรก มันยากจริง ๆ ได้มีการพูดคุยกระตุ้นอะไรกับนักเตะบ้างช่วงพักครึ่ง กุนซือชาวบราซิล เปิดเผยว่า “แน่นอนก่อนเกมเราได้มีการวิเคราะห์คู่แข่งมาบ้างแล้ว และระหว่างเกมเราก็ต้องวิเคราะห์การเล่นต่อไป และต้องหาทางแก้ไขไปด้วย ซึ่ง ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม มาเล่นในรูปแบบที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ เขามาบิ้วอัพโดยใช้กลางเพียงตัวเดียว แต่ผมคิดว่าครึ่งหลังลูกทีมของผมกลับลงมาทำหน้าที่กันได้ดีขึ้น มีการเล่นที่ดุดันขึ้น จนนำไปสู่การได้ 3 คะแนนในเกมนี้”
ด้าน ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา เปิดเผยว่า “เกมนี้เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่ง ถือว่าช่วงแรก ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม กดดันสร้างปัญหาให้เราได้เยอะ แต่พอครึ่งหลังเราเปลี่ยนวิธีการ เราคุยกันโค้ช นักเตะ สตาฟโค้ชทุกคน มันก็ทำให้พลิกแซงกลับมาเอาชนะได้ในเกมนี้”
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า กดดันแค่ไหน กับการเป็นนักเตะไทยแท้ เพียงคนเดียวใน 11 ผู้เล่นคนแรก และเป็นคนยิง 1 จ่าย 1 ให้ทีมกลับมารับชัยชนะ ซึ่งเป็นการยิงยะโฮร์ ดารุล ทักซิม เป็นเกมที่ 2 ติดต่อกัน แบงค์เล็ก เผยว่า “จริง ๆ ผมต้องขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนในทีม ทุกคนช่วยกันเล่นเกมรับ ช่วยกันเพื่อให้ผมได้ยิงประตู เราช่วยกันตั้งแต่ข้างหลังอยู่แล้ว และมันเป็นผมที่ยิงได้ จ่ายได้ ทุกคนอาจจะมองมาที่ผม แต่จริง ๆ ต้องขอบคุณไปที่นักเตะในทีมทุกคน”
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะบุกไปเยือน “แข้งเทพ” แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่สนามทรู บีจี สเตเดียม เพื่อทำศึกบิ๊กแมตช์ การแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 ในวันที่ 21 กันยายน 2568 คิกออฟเวลา 19.00 น.