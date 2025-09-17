เมื่อนักมวยเกษียณหาเงินยามแก่ / คอลัมน์ TKO โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ TKO โดย "น็อกเอาต์ แมน"
เรียกเสียงฮือฮาได้อีกครั้งสำหรับ ไมค์ ไทสัน อดีตแชมเปี้ยนโลกรุ่นยักษ์ วัย 59 ปี ที่มีข่าวว่าจรดปากกาเซ็นสัญญาขึ้นสังเวียนชกมวยอีกครั้ง โดยคู่แข่งในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นระดับซูเปอร์สตาร์แห่งวงการ อย่าง ฟลอยด์ เมเวทเธอร์ จูเนียร์ เลยทีเดียว
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายปี 2024 ไทสัน ในวัย 58 ปี เพิ่งหวนคืนสังเวียนผืนผ้าใบอีกครั้งในรอบหลายปี ปะทะกับ เจค พอล ยูทูบเบอร์หนุ่ม ที่ช่วงหลังผันตัวมาชกมวยแบบจริงจัง แม้ผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาด ที่นักชกอายุน้อยกว่า หนุ่มกว่า สดกว่า จะเอาชนะไป แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา
จะเห็นได้นักมวยที่สั่งสมชื่อเสียงมาอย่างโชกโชนในช่วงรุ่งๆ ยามเลิกชกในไฟต์อย่างเป็นทางการแล้ว ก็มักจะหาเงินวนเวียนอยู่กับกีฬามวยได้เป็นประจำ ทั้งการไปเป็นเทรนเนอร์ หรือบางคนก็เรียกเสียงฮือฮากับการคัมแบ็คสังเวียน
แมนนี ปาเกียว, ฟลอยด์ เมเวทเธอร์ จูเนียร์ หรือ รอย โจนส์ จูเนียร์ ต่างเคยกลับมาขึ้นสังเวียนชก แม้ตัวเองจะประกาศแขวนนวมไปแล้ว ซึ่งผลตอบรับก็ถือว่าดีเกินคาด เพราะกระแสจากชื่อเสียงเก่ายังมีอยู่เต็มเปี่ยม ผู้คนก็หันมาสนใจเป็นธรรมดา
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ไมค์ ไทสัน เรียกเสียงฮือฮาในชีวิตหลังแขวนนวมด้วยการเป็นกูรูด้านกัญชา โดยเขาถือเป็นไอดอลทางวัฒนธรรมยอดนิยมของผู้ชนผิวดำในอเมริกา หันไปทำธุรกิจสร้างอาณาจักรกัญชาแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นของตัวเอง
ไมค์ หวนคืนสังเวียนกับ รอย โจนส์ จูเนียร์ ในการชก 8 ยก และผลจบลงที่เสมอกันไปแบบสมานฉันท์ แต่สิ่งที่ได้มากกว่าผลการแข่งขัน คือค่าตัวที่ทั้งคู่ได้ ถือว่ามหาศาลเมื่อเทียบกับอายุอานามที่เกิน 50 ปี
ขณะที่ตัวของ ฟลอยด์ เมเวทเธอร์ จูเนียร์ กลายเป็นนักล่าเงินแบบเต็มตัว แทบจะตอบรับทุกไฟต์ที่เสนอมา (หากเงินมากพอ) เจ้าตัวได้ขึ้นชกกับผู้ที่มีชื่อเสียงมากมายจากหลายวงการ ทั้งมวยสากล, MMA หรือวงการยูทูบเบอร์ และวงการมวยปล้ำ รวมไปถึงวงการแก๊งอาชญากร
ไฟต์ล่าสุดของ "เดอะ มันนี" เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2024 โดยดวลกำปั้นกับ จอห์น ก็อตติ เดอะ เติร์ด หลานชายของหัวหน้าแก๊งอาชญากรชื่อดังแห่งนิว ยอร์ค ซึ่งผลจบลงด้วยการเสมอกันไปแบบสมานฉันท์ ไม่มีผู้แพ้-ชนะ
สำหรับไฟต์เดือด ระหว่าง ไมค์ กับ ฟลอยด์ ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในวัน และเวลาใด แต่ก็ถือเป็นไฟต์ที่น่าจับตามากๆ เพราะด้วยขนาดตัวที่ห่างกันมากพอสมควร โดย ไมค์ สูง 5 ฟุต 10 นิ้ว หรือ 178 ซม. หนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ส่วน ฟลอยด์ สูง 173 ซม. หนักแค่ 70 กิโลกรัม
แน่นอนว่าแม้ ฟลอยด์ จะดูประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะผลงานที่จับต้องได้นั้นมีมากกว่า แต่ถ้าเทียบในเรื่องของความโด่งดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวของ ไมค์ อาจดูเหลื่อมกว่านิดๆ อย่างไรก็ตามไฟต์นี้น่าดูมากจริงๆ