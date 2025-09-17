"แซนดี้" ขอซิ่งเดือดล่าแต้ม ลุ้นแชมป์ GT3 สนามเซปังฯ

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักขับไทยดีกรีแชมป์ Super Car GT3 3 สมัย (2562-2563 และ 2565) พร้อมดวลเดือด ศึกรถยนต์ทางเรียบ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ (Thailand Super Series 2025) สนามที่ 4 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19–21 กันยายนนี้ จับคู่กับ เฮงก์ กิกส์ (Henk Kiks) ด้วยรถแข่งปอร์เช่ 992 จีที 3 อาร์(Porsche 992 GT3 R) หมายเลข 26 สังกัดบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing) ปัจจุบันรั้งอันดับที่ 3 ของตารางคะแนนรวม
แซนดี้ เปิดใจอย่างมั่นใจว่า “ เซปังเป็นสนามที่ท้าทายมาก ต้องอาศัยทั้งความแม่นยำและความสม่ำเสมอ คู่แข่งปีนี้แข็งแกร่ง แต่เราพร้อมเต็มที่ เฮงค์กับผมมั่นใจในจังหวะการขับ และทีมงานก็พร้อมทำงานอย่างหนักเพื่อพาเราคว้าแชมป์อย่างเต็มที่ ”
การแข่งขันที่มาเลเซียยังเต็มไปด้วยปัจจัยสุดโหด ทั้งอากาศร้อนจัดและสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ ทำให้ กลยุทธ์และการทำงานเป็นทีมคือกุญแจสำคัญ ซึ่งแซนดี้และเฮงก์มุ่งหวังใช้ประสบการณ์และความเร็วของ ปอร์เช่ คู่ใจ พาทีมขึ้นโพเดียมให้ได้!