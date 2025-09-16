ส.เปตอง ร้องไอโอซี ยืนยันทำตามระเบียบ กกท.

นาวาอากาศโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ ยืนยันทำตามระเบียบ กกท.อย่างถูกต้องในเรื่องเตรียมนักกีฬา ชี้ธรรมนูญ โอลิมปิคมีหน้าที่ส่งแข่ง และ กกท.กับสมาคมมีหน้าที่เตรียมทีม อีกทั้งนักกีฬาทั้ง 2 ชุดที่มีปัญหาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาชุดเดิมและมีเปลี่ยนแปลงบ้างไม่กี่คน ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายสมาคมกำลังทำเรื่องไปถึงไอโอซี
นาวาอากาศโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงถึงปัญหาของสมาคมและการถูกแบนจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) และสหพันธ์กีฬาเปตองและโบว์ลโลก (WPBF) โดยได้เปิดเผยว่า การเตรียมนักกีฬานั้นสมาคมกีฬาเปตอง ได้รับคำสั่งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 และสมาคมก็ได้ดำเนินการคัดตัวนักกีฬา ตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
ในเบื้องต้นเรียกผู้ชาย 87 คน และ ผู้หญิง 85 คน จากนั้นเราก็คัดจนเหลือชาย 8 คน กับ หญิง 8 คน แล้วจากนั้นก็พิจารณานักกีฬาที่มีผลงานเพิ่มอีกจนได้รายชื่อ 14 ชาย กับ 14 หญิง มาเก็บตัวทีมชาติ และสุดท้ายคัดตัวเหลือ 12 ชาย กับ 12 หญิง แล้วส่งชื่อให้กับ กกท.เป็นที่เรียบร้อย
ตนยังยืนยันว่าการเตรียมนักกีฬาเป็นหน้าที่ของสมาคม ที่ได้มีการเตรียมมาก่อนหน้านั้น ส่วนการส่งนักกีฬาแข่งขันเป็นหน้าที่ของโอลิมปิค เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาอีก ก็ควรใช้นักกีฬาที่อยู่ในแคมป์เป็นหลัก เพราะนักกีฬาทั้ง 2 ชุด ที่สมาคมคัดมาตั้งแต่แรก กับ นักกีฬาชุดที่คณะกรรมการกลางจากโอลิมปิคคัดเลือกตัวไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาชุดเดิม ส่วนรายชื่อที่มีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง เราก็ต้องยึดหลักที่เก็บตัวมาครั้งแรก เพราะเราได้ใช้เงินของ กกท. ในการเก็บตัวมาโดยตลอด
ซึ่งทางโอลิมปิคก็สามารถมาดูได้ว่านักกีฬาที่เราเก็บตัวเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมไหม ตั้งใจฝึกซ้อมไหม ก็ได้เรียนเชิญ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลางมาเยี่ยมชมมาดูการฝึกซ้อมของนักกีฬา ถ้าเห็นว่าคนไหนไม่เหมาะสมก็สามารถท้วงติงได้ อย่างไรก็ตามสมาคมก็ยืนยันว่าจะใช้รายชื่อเดิมที่เก็บตัวตั้งแต่แรก
เราจะต้องยึดกฎหมาย ยึดพรบ. โดยธรรมนูญแล้วโอลิมปิคมีหน้าที่ส่ง ส่วนการเตรียมนักกีฬาก็เป็นหน้าที่ของ กกท.และสมาคมกีฬา อีกทั้งฝ่ายกฎหมายของสมาคมกำลังทำเรื่องถึงโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี เพื่อแก้ไขปัญหา แล้วตลอดเวลาที่สหพันธ์โลกแบนสมาคมเปตองตั้งแต่เดือนมกราคม ทางเราก็ได้เร่งแก้ไขมาตลอดโดย กกท.ก็ได้ทำหนังสือไปยังสหพันธ์เปตองโลก และทางสมาคมก็ได้ทำหนังสือเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมา