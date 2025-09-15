ทีมรับ "อีเกิลส์" เป็นพระเอก ย้ำแค้น "ชีฟส์" รีแมตช์ซูเปอร์ โบว์ล

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ย้ำแค้นซูเปอร์ โบว์ล LIX (59) เอาชนะ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ 20-17 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามแอร์โรว์เฮด สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา
อีเกิลส์ ห่างไกลฟอร์มดีสุด แต่ยังเพียงพอชนะ ชีฟส์ รีแมตช์รอบชิงชนะเลิศ ฤดูกาล 2024 โดย เจเลน เฮิร์ตส ควอเตอร์แบ็ก กับ เซควอน บาร์กลีย์ รันนิงแบ็ก วิ่งคนละ 1 ทัชดาวน์ และ แอนดรูว์ มูคูบา อินเทอร์เซ็ปต์ แพทริค มาโฮมส์ ตรงเอนด์ โซน ควอเตอร์ 4
ฟิลาเดลเฟีย (ชนะ 2 แพ้ 0) ยืดสถิติชนะ 7 เกมรวด, สถิติชนะ 17 แพ้ 1 ตลอด 18 เกมล่าสุด และชนะ แคนซัส ซิตี 3 เกมติดต่อกันแบบเฮด-ทู-เฮด นับตั้งแต่ปราชัยครั้งสุดท้าย ศึกซูเปอร์ โบว์ล LVII (57)
เกมนี้ เฮิร์ตส ขว้างแค่ 101 หลา และ บาร์กลีย์ ตะลุย 88 หลา แต่ทีมรับ อีเกิลส์ เสียระยะแค่ 294 หลา หยุดการเล่นดาวน์ที่ 4 และเรียกเทิร์นโอเวอร์สำคํญ ซึ่งอาจทำให้ ชีฟส์ แซงนำช่วงต้นควอเตอร์ 4
ขณะที่ มาโฮมส์ ขว้างได้ระยะเพียง 187 หลา 1 ทัชดาวน์ โดยขาดแคลน 2 ปีกนอก ราชี ไรซ์ ถูกแบน และ ซาเวียร์ เวอร์ธี บาดเจ็บ ถือบอลวิ่งเอง 66 หลา 1 ทัชดาวน์ สถิติ แคนซัส ซิตี หล่นเหลือ ชนะ 0 แพ้ 2 ครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 2014 ตรงกับซีซันที่ 2 ของ แอนดี หรีด เฮดโค้ชประสบการณ์สูง และฤดูกาลสุดท้ายที่ไม่ได้เข้าเพลย์ออฟ
บาร์กลีย์ เปิดก่อนด้วยเพลย์วิ่งทัชดาวน์ 13 หลาท้ายควอเตอร์ 1 แต่ แฮร์ริสัน บัตเกอร์ แก้ตัวจากความผิดพลาดช่วงต้นเกม เตะฟิลด์โกล 56 หลา ไล่มาเป็น 3-7 จากนั้น มาโฮมส์ วิ่งทัชดาวน์ 13 หลา แซงนำ 10-7
เจค เอลเลียตต์ เตะฟิลด์โกล 58 หลา ตีเสมอ 10-10 ก่อนพักครึ่ง และบวกอีก 1 ฟิลด์โกล ระยะ 51 หลาช่วงต้นควอเตอร์ 3 หลัง ชีฟส์ เรียกแผน ทุช-พุช โดยยัดบอลให้ คารีม ฮันท์ รันนิงแบ็ก มุดแนวป้องกัน เปลี่ยนดาวน์ที่ 4 ต้องการ 1 หลา แต่เจอทางตัน
อีเกิลส์ ขึ้นนำ 13-10 กระทั่งควอเตอร์ 4 ฮันท์ เปลี่ยนดาวน์ที่ 4 ต้องการ 1 หลา เป็นดาวน์ที่ 1 ตรงเส้น 13 หลาแดนคู่ต่อสู้ ทำให้ ชีฟส์ ครองบอลบุกต่อ ก่อน ทราวิส เคลซี ปีกใน รับบอลกระฉอกตรงโกลไลน์เข้ามือ มูคูบา
ถัดมา เฮิร์ตส ทำสกอร์จากแผน ทุช-พุช (มุดแนวป้องกัน) ดาวน์ที่ 4 ต้องการทัชดาวน์ ทิ้งห่าง 20-10
มาโฮมส์ จุดประกายความหวัง โดยขว้างทัชดาวน์ 49 หลา ให้ ไทควอน ธอร์นตัน เหลือเวลา 3 นาที ขณะที่ผู้ชมลุกจากที่นั่งอัดแน่นกันตรงทางออก หลัง ชีฟส์ เตะออนไซด์ คิก ไม่สำเร็จ และ ฟิลาเดลเฟีย ฆ่าเวลาจนหมด ยัดเยียดความปราชัยแก่ แคนซัส ซิตี เกมแรก ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2023
ผลอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ฤดูกาลปกติ 2025 สัปดาห์ที่ 2
แอลเอ แรมส์ ชนะ เทนเนสซี ไตตันส์ 33-19
แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส แพ้ ซินซินเนติ เบงกอลส์ 27-31
คลีฟแลนด์ บราวน์ส แพ้ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ 17-41
บัฟฟาโล บิลล์ส ชนะ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ 30-10
นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ชนะ ไมอามี ดอลฟินส์ 33-27
ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส ชนะ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส 26-21
นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส ต่อเวลาแพ้ ดัลลัส คาวบอยส์ 37-40
ชิคาโก แบร์ส แพ้ ดีทรอยต์ ไลออนส์ 21-52
ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส ชนะ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส 31-17
เดนเวอร์ บรองโกส์ แพ้ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส 28-29
แครอไลนา แพนเธอร์ส แพ้ อริโซนา คาร์ดินัลส์ 22-27
แอตแลนตา ฟอลคอนส์ ชนะ มินเนโซตา ไวกิงส์ 22-6