"ก้อง-สมเกียรติ" สร้างผลงานคว้าแต้ม! สตาร์ต23 บิดเข้าป้ายอันดับ 15 โมโตจีพี มิซาโน

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 ยอดนักบิดไทยจากโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งบิดคว้าแต้มที่ 2 ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 16 ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ หลังออกตัวจากกริด 23 ขยับเข้าป้ายอันดับ 15 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ที่ มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี
เกมเรซนี้ถือเป็นงานสุดท้าทายของ "ก้อง-สมเกียรติ" นักบิดโมโตจีพีชาวไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ เพราะเป็นครั้งแรกที่ลงบิดรถแข่ง โมโตจีพี ที่ มิซาโน และต้องออกตัวจากกริดสุดท้าย อย่างไรก็ดีนักบิดไทยที่เลือกใช้ยางหลังซอฟท์ ประคองเกมในช่วงต้นเรซเพื่อรักษายาง และทำความเร็วได้ดีในช่วงครึ่งหลังของเรซ ขยับขึ้นมาเข้าเส้นชัยอันดับ 15 คว้าเพิ่ม 1 แต้มจากเรซนี้ได้สำเร็จ
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะโยกมาแข่งขันในทวีปเอเชียเป็นสนามแรก โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ที่ โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ในรายการ เจแปนีส กรังด์ปรีซ์
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH