'มวยไทย มาสเตอร์ คลาส' บุกสเปน 3 ยอดนักชกถ่ายทอดเทคนิค เผยชาวสแปนิช สนใจกีฬามวยไทยพุ่งกระฉูด

3 ยอดนักชกแชมเปี้ยน แสนชัย-เพชรพนมรุ้ง-นำศักดิ์น้อย บุกถ่ายทอดเทคนิคพิเศษในโครงการ มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025 ที่เมืองมาลาก้า ประเทศสเปน ผู้เข้าร่วมคับคั่งกว่า 330 คน ท่านทูตโวสิต วรทรัพย์ เผยชาวสแปนิชสนใจมวยไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่หยุดยั้ง ชี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้จักมวยไทยอย่างลึกซึ้ง และควรสนับสนุนส่งเสริมต่อเนื่อง
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่เมืองมาลาก้า ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นประเทศที่ 8 จากทั้งหมด 10 ประเทศที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมโปรโมตกีฬามวยไทยในปีนี้ โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ได้มีพิธีเปิดโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่ศูนย์กีฬาโปลิเดปอร์ติโบ ซิวดัด ฆาร์ดิน ภายในเมืองมาลาก้า ประเทศสเปน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬามวย กกท., น.ส.วันดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ชำนาญการ กกท. ระดับ 8, นายมิเกล บานเดร่า ฮูร์ตาโด้ จากสำนักงานด้านการกีฬาของเมืองมาลาก้า และแพทริเซีย โบโต้ ผู้ช่วยทางด้านเศรษฐกิจ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ ประจำกรุงมาดริด ร่วมด้วย
กิจกรรม “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่สเปนครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการไหว้ครูมวยไทย โดย 3 ยอดนักชกแชมเปี้ยนชาวไทยนำโดย แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม, เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่ 9 และนำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร ตามด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรม “มวยไทยโบราณ” นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบป้าย Standard Muaythai Gym หรือ SMG เพื่อรับรองการผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท.ให้กับ 10 ค่ายมวยในสเปน ประกอบด้วย มิเกล พาวเวอร์, ฟรีไฟเตอร์, โอเมก้า, หนุมาน มวยไทย โบราณ, มาฆิน ทีม, แรม มวย ยิม, ไฟต์ แฟคตอรี่, สยามแม็กซ์ เชเรซ ไทย, ลุมพินี คอมแบต และครูมีนา ไทย สคูล
จากนั้นได้มีการเปิดคลาสสอนมวยไทยให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมคับคั่งกว่า 330 คน โดยมี แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม, เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่ 9 และนำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร ร่วมกันถ่ายทอดเทคนิคพิเศษและข้อมูลเชิงลึกแบบฉบับเฉพาะตัว ที่สำคัญพิเศษสุดกับการเปิดสังเวียนให้ผู้เข้าร่วมได้โอกาสประลองมวยไทยตัวต่อต่อกับแสนชัย ตามด้วยกิจกรรมโบนัสร่วมสนุกกับมินิเกม ลุ้นรับของที่ระลึก พร้อมลายเซ็นจากทั้ง 3 นักชกไทย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนามและอบอุ่น ปิดท้ายด้วยการแนะนำเกี่ยวกับการไปฝึกมวยไทยในประเทศไทย และยิมมวยมาตรฐานที่ได้การรับรองจาก กกท. รวมทั้งการขอวีซ่าเรียนมวยไทย รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษามวยไทย
นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวสเปนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้หญิงด้วย แสดงให้เห็นว่ามวยไทยเป็นที่สนใจของคนสเปนในภาพรวม เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้คนต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมไทย และมวยไทยที่เป็นศิลปะที่เราสั่งสมกันมานานอย่างลึกซึ้ง เป็นกิจกรรมที่สมควรสนับสนุน และส่งเสริมเพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักศิลปะมวยไทยเพิ่มมากขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งวันนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ก็เป็นอีกสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าที่เมืองมาลาก้ามีคนสนใจมวยไทยค่อนข้างมาก รวมถึงที่กรุงมาดริด และเมืองบาร์เซโลน่า ขณะนี้คนที่สนใจมวยไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการรับชมจากสื่อออนไลน์ของแสนชัย หรือนักมวยดังๆ คนอื่นๆ ก็ตาม
“ที่ผ่านทางทางสถานทูตสนับสนุนกิจกรรมมวยไทยมาโดยตลอด ซึ่งปีนี้เราได้จัดงานไทย เฟสติวัล ที่มาดริดเป็นครั้งแรก เราก็ได้รับการสนับสนุนเรื่องการจัดกิจกรรมมวยไทย ทำให้เราได้เห็นว่ามีคนสเปน และคนต่างชาติอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในสเปนมีความสนใจกิจกรรมมวยไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราก็จะส่งเสริมต่อไปเรื่อยๆ รวมถึงคงต้องทำความเข้าใจกับคนต่างชาติในเรื่องมวยไทยว่า ไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะการต่อสู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการออกกำลังกาย และสร้างเสริมวินัยให้กับผู้ที่ฝึกฝน จะทำให้เขามีความมุ่งมั่น และเสริมสร้างร่างกาย ไม่ใช่ให้เขานำมวยไทยไปใช้ทำร่ายร่างกายคนอื่น แต่เป็นการป้องกันตัว”
ท่านทูตโวสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ มวยไทย มาสเตอร์ คลาส เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่ามวยไทยไม่ใช่เรื่องของการจะนำไปใช้เพื่อให้ได้เปรียบคนอื่น แต่จะทำให้เราจิตใจเข้มแข็ง และทำให้มีความสามารถในการที่จะป้องกันตัวเองได้ในอนาคต ดังนั้นกิจกรรมนี้สมควรที่จะได้รับการส่งเสริมต่อไป เพราะว่ามวยไทยขณะนี้เป็นที่นิยมมากในโลกของเรา ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ส่งเสริมกันไป ต่อยอดกันไป ทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้คนมีความสนใจในมวยไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
สำหรับโครงการมวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025 เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปที่ ฮ่องกง, บราซิล, อังกฤษ, สกอตแลนด์, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ฝรั่งเศส และสเปน นับเป็นประเทศที่ 8 จากนั้นจะเดินทางต่อไปที่ 2 ประเทศสุดท้ายคือ โปรตุเกส และปิดท้ายที่ออสเตรเลีย