"เด็กภูธร" พาเหรดกวาดถ้วยแชมป์ ปิดฉากกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันระหว่างวันที่ 13-14 ก.ย.68 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย และนายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการ ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.พัฑฒิ บุณยสุขานนท์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC, คุณกิติยา เกสรสิทธิ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี และคุณสุมณฑา อิงคสฤษฎ์ ผู้จัดการสาขาเอ็มพาร์ค รังสิต คลอง 3 ร่วมมอบรางวัล โดยมีนักกีฬาบริดจ์เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ผ่านมาจากรอบคัดเลือกเข้าร่วมกว่า 300 คน
สรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้ ประเภทบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ดิวิชั่น 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยพระราชทาน ได้แก่ สงกรานต์ โอนลูกกล้วย/รัชชานนท์ คำปันโน (รร.บ้านไร่สามศรี จ.สระแก้ว), เหรียญเงิน ได้แก่ ชมพูนุท หล้าคำคง/ชมพูนุช จงจอหอ (รร.บ้านวังแดง จ.สระแก้ว), เหรียญทองแดง ได้แก่ ศิวะไชย วิริยาภรณ์ประภาส กับ ปัณญ์ เพ็งฉาย (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง), รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ เอกสิทธิ์ ดอนทอง
ประเภทบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ดิวิชั่น 2 อันดับ 1 ได้แก่ ศุภโชค พร้อมจิตร/ธนโชติ จันทะคุณ (รร.บ้านมหาเจริญ จ.สระแก้ว), อันดับ 2 ได้แก่ สิริกานต์ เภาพันธ์/ธวัลรัตน์ เตชะศิริพันธ์ (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง), อันดับ 3 ได้แก่ วาชรี วชิระนิเวศ/ณัฐธิดา สินมา (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก)
ประเภทบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดิวิชั่น 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยพระราชทาน ได้แก่ อนุรักษ์ บุญอาสา/ปกรณ์เกียรติ หยาดน้ำ (รร.มหาชนะชัยวิทยาคม จ.ยโสธร), เหรียญเงิน ได้แก่ ทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล/ชิวานนท์ อินทวงษ์ (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร), เหรียญทองแดง ได้แก่ กฤษณ์ เรืองริวงค์/พงศกร ทองสงค์ (รร.สังคมวิทยา จ.หนองคาย), รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ อมรรัตน์ เถาว์โท
ประเภทบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดิวิชั่น 2 อันดับ 1 ได้แก่ เกียรติไวญย์ แสงแพร/จักรพันธ์ เหล่าวชิรวงศ์ (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร), อันดับ 2 ได้แก่ ปัญญ์ปรียา รอดฮวบ/คีรติ ผ่องโสภณ (รร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ), อันดับ 3 ได้แก่ ญาณิศา เอื้อผาติกุล/นิชาภา เหลี่ยมเพชร (รร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ)
ประเภทบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยพระราชทาน ได้แก่ อนุพงษ์ รักขะเสน/ธนวัฒน์ หลักแหลม (รร.สังคมวิทยา จ.หนองคาย), เหรียญเงิน ได้แก่ สิรภพ แสงเถื่อน/ชินธีร์ สายสิทธิ์ (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง), เหรียญทองแดง ได้แก่ ภัณฑิรา สุขจ่าง/นภสร ดีงาม (รร.อุดมดรุณี จ.สุโขทัย), รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ ชนิต ศรีจักร์
ประเภทบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 2 อันดับ 1 ฐิติวัลค์ ปานโต/สุวิดา แสนสุดตา (รร.วังหลังวิทยาคม จ.สระแก้ว), อันดับ 2 ได้แก่ วิทวัส แหล่งสนาม/ภัทราวุธ เสนสาร (รร.นายมวิทยาคาร จ.อำนาจเจริญ), อันดับ 3 ได้แก่ ธีร์ คำบันลือ/ศุภวิชญ์ เทพบุตร์ (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร)
ทางด้านประเภทมินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ดิวิชั่น 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยพระราชทาน ได้แก่ วนิดา ประดับพรม/สุทธิดา พลอยศิริ (รร.บ้านไร่สามศรี จ.สระแก้ว), เหรียญเงิน ได้แก่ จุฑาทิพย์ สำลี/ปวรรุจ จันทร์มิตร (รร.ชุมชนบ้านตาหลังใน จ.สระแก้ว), เหรียญทองแดง ได้แก่ พิมลวรรณ อ่อนละมุล/กานต์รวี อ่อนละมุล (รร.ชุมชนบ้านตาหลังใน จ.สระแก้ว), รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ เอกสิทธิ์ ดอนทอง
ประเภทมินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ดิวิชั่น 2 อันดับ 1 ได้แก่ บุญญานนท์ ชุลีกรพันธุ์/ภูริมปรัชญ์ นิธิวัฒน์ (รร.มารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี), อันดับ 2 ได้แก่ พิมพาภัทร ประดิษฐ์แจ้ง/ณัฏฐ์กานดา วงศ์ตรีสิน (รร.มารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี), อันดับ 3 ได้แก่ นรมั่น ทองสุกใส/ชาญวิทย์ เวงวิถา (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ)
ประเภทมินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดิวิชั่น 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยพระราชทาน ได้แก่ สุพิชยนันท์ สาระวรรณ/ธนาธิป ศรีตะชัย (รร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี), เหรียญเงิน ได้แก่ พัชราภรณ์ หนองแคน/ฉัตรทอง ยืนยง (รร.คำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร), เหรียญทองแดง ได้แก่ พิมพาภรณ์ เกษเงิน/พรปวีณ์ ยาหอม (รร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี), รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ ปวีณา บัวเขียว
ประเภทมินิบริดจ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ดิวิชั่น 2 อันดับ 1 ได้แก่ ศิวกร เทียมโสภา/พีรพัฒน์ เก่าด่านจาก (รร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว), อันดับ 2 ได้แก่ ภิรัญญา ฆ้องสท้าน/ปุทมพร อิทธิเดชาโชติ (รร.เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ), อันดับ 3 ได้แก่ ศุภวิชญ์ สกุลสงค์/กฤตภาส เกตุเเทน (รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่)
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน), โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต, สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันรายการนี้เป็นอย่างดี ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ นักเรียน ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมการแข่งขันจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี