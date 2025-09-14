“สิขรี-สมนต์วฤณ” ยอดเยี่ยมยิมลีลา “สโมสรจินตนา” ครองถ้วยพระเทพฯ

ยิมนาสติกลีลาชิงถ้วยพระราชทานฯ ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ สโมสรจินตนา ครองถ้วยสมเด็จพระเทพฯ เป็นสมัยที่ 19 ติดต่อกัน ขณะที่ สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ และ น.ส. สิขรี สุทธิรักษ์ คว้านักกีฬายอดเยี่ยมไปครองเป็นปีแรก
การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2568 ณ ฮอลล์ ชั้น 4 เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศประเภทประชาชน และ เยาวชน
ประเภทเยาวชน อุปกรณ์คฑา เหรียญทอง ทีมจินตนา A. 17.800 คะแนน / เหรียญเงิน จินตนา B. 10.650 คะแนน / เหรียญทองแดง สโมสรเยี่ยมยิมส์ 7.800 คะแนน
ประเภทเยาวชนกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส์ อุปกรณ์ 5 ห่วง เหรียญทอง ทีมจินตนา A. 13.500 คะแนน / เหรียญเงิน จินตนา B. 12.850 คะแนน / เหรียญทองแดง สโมสรเยี่ยมยิมส์ 7.800 คะแนน
ประเภทประชาชน อุปกรณ์ห่วง เหรียญทอง น.ส. สิขรี สุทธิรักษ์ (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรจินตนา A. 23.200 คะแนน / เหรียญเงิน น.ส.ปัณฑิตา ทองสอง (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรยิมมาสเตอร์ 22.500 คะแนน / เหรียญทองแดง น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธำรง (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรยิมมาสเตอร์ 20.650 คะแนน
ประเภทประชาชน อุปกรณ์บอล เหรียญทอง น.ส. พิยดา พีรมธุกร (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรจินตนา A 23.950คะแนน / เหรียญเงิน น.ส. พรรษพร ทับทอง (สโมสรจินตนา B) 23.200 คะแนน / เหรียญทองแดง น.ส. สิขรี สุทธิรักษ์ (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรจินตนา A 20.700คะแนน
ประเภทประชาชน อุปกรณ์คฑา เหรียญทอง น.ส. สิขรี สุทธิรักษ์ (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรจินตนา A. 23.600 คะแนน / เหรียญเงิน น.ส. พิยดา พีรมธุกร (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรจินตนา A 23.150คะแนน / เหรียญทองแดง น.ส. พรรษพร ทับทอง (สโมสรจินตนา B) 21.700 คะแนน
ประเภทประชาชน อุปกรณ์ ริบบิ้น เหรียญทอง น.ส. พิยดา พีรมธุกร (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรจินตนา A 23.100คะแนน / เหรียญเงิน น.ส. ปัณฑิตา ทองสอง (สโมสรจินตนา B) 20.550 คะแนน / เหรียญทองแดง น.ส. สิขรี สุทธิรักษ์ (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรจินตนา A. 19.300 คะแนน
สำหรับพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานฯ อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
สรุป สโมสรจินตนา คว้าคะแนนรวม ได้ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2568 เป็นสมัยที่ 19 ติดต่อกัน
ส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเยาวชน ได้แก่ น.ส. สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ สโมสรจินตนา A ผลงาน 5 เหรียญทอง / 1 เหรียญเงิน
นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทประชาชน ได้แก่ น.ส. สิขรี สุทธิรักษ์ (ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์) จากสโมสรจินตนา A. ผลงาน 4 เหรียญทอง / 1 เหรียญทองแดง
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน และ คว้าเหรียญรางวัลทุกคน ปีนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดเนื่องจากมีนักกีฬายิมนาสติกลีลาจากทั่วประเทศไทย รวมถึงนักกีฬาจากโรงเรียนนานาชาติ ทำให้ได้เห็นดาวรุ่งที่พร้อมจะดึงเข้าร่วมทีมชาติในอนาคตหลายคน ส่วนในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ มีชิง 16 เหรียญทอง ยังมั่นใจว่า อย่างน้อยน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 5 เหรียญทอง