ส.เรือใบ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อบรมเสริมศักยภาพนักกีฬา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาจิตใจและร่างกายแบบองค์รวมจัดอบรมแห่งที่ 2 ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (National Sports Development Fund: NSDF) ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นสำคัญในการยกระดับนักกีฬาไทยทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ โดยมีนักกีฬาทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอน และทีมแพทย์ประจำสมาคมเข้าร่วม พร้อมได้รับเกียรติจากผู้บริหารสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ผู้บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และผู้แทนจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วม อาทิ พลเรือเอก อารักษ์ แก้วเอี่ยม ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ (ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกมส์), พรชลิต จุรารักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย , โกสินทร์ โนนศิลา ผู้ช่วยหัวหน้างานส่วนบัญชีและพัสดุ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร เวชศาสตร์การกีฬา, ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค โภชนาการสำหรับนักกีฬา, สุนันต์ ระฆังทอง สมรรถภาพทางกาย, ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย จิตวิทยาการกีฬา, ทพ.อานนท์ กิจนิตย์ชีว์ การวิเคราะห์พันธุกรรมสำหรับนักกีฬา
โดยการอบรม ครั้งที่ 3 ถึง ครั้งที่ 7 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–19 กันยายน 2568 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วีลแชร์เรสซิ่ง และกรีฑา (แขน-ขา)