"ครอว์ฟอร์ด" เหนือชั้น ชนะแต้ม "คาเนโล" ซิวเข็มขัด 4 สถาบัน 3 รุ่น

เทอเรนซ์ ครอว์ฟอร์ด พลิกล็อกชนะคะแนน ซาอูล อัลวาเรซ ที่มหานคร ลาส เวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกคว้าแชมป์ 4 สถาบัน 3 รุ่นน้ำหนักคนแรก
ท่ามกลางผู้ชมราว 70,000 คน ส่งเสียงเชียร์ อัลวาเรซ ที่สนามอัลเลเจียนท์ สเตเดียม ครอว์ฟอร์ด ซึ่งขยับรุ่นขึ้น 2 ดิวิชัน ออกชั้นเชิงสมราคานักชกดีสุดเทียบปอนด์ต่อปอนด์
ครอว์ฟอร์ด เจ้าของสถิติไร้พ่ายวัย 37 ปี ครบเครื่องทั้งทักษะ, การป้องกัน, ความหนักหน่วง และออกอาวุธถูกจังหวะและเข้าเป้าจะแจ้ง สยบเสียงเชียร์แฟนๆ ของ "คาเนโล"
ถึงแม้ผลคะแนนออกมาสูสีเกินคาดเทียบกับรูปมวย กรรมการตัดสินให้ ครอว์ฟอร์ด ชนะทั้ง 3 เสียง 116-112, 115-113 และ 115-113 ซิวเข็มขัดของรุ่นซูเปอร์ มิดเดิลเวต สมาคมมวยโลก (WBA) กับ สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) และ มิดเดิลเวตของ สภามวยโลก (WBC) กับ องค์กรมวยโลก (WBO)
ครอว์ฟอร์ด สถิติ ชนะ 42 (31 น็อกเอาท์) กล่าวโดยไม่เปิดเผยถึงประเด็นแขวนนวม "ผมไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะบังเอิญ ผมไม่รู้ ผมต้องคุยกับทีมงานของผมแล้วค่อยตอบ"
อัลวาเรซ ผู้ขึ้นสังเวียนฉลองวันประกาศอิสรภาพของเม็กซิโก ปราชัย 3 จาก 68 ไฟต์ตลอดอาชีพ (39 น็อกเอาท์) กล่าว "ผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้สู้กับสุดยอดนักชกแบบเขา หากเราจะเจอกันอีก มันคงวิเศษมาก"
"ความยิ่งใหญ่ของผมไม่มีสิ่งใดต้องพิสูจน์กันอีก และผมชอบความเสี่ยง เพราะผมรักมวย"