วชิราวุธฯเหมาแชมป์รักบี้ 15 คน ยช.ประเทศไทย 3 รุ่น

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2568 (OR Youth 15s Championship 2025) รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานและมอบถ้วยรางวัล
สำหรับคู่ชิงชนะเลิศ ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของวงการรักบี้ระดับนักเรียน ซึ่งเป็นการพบกันของ 2 มหาอำนาจด้านกีฬารักบี้ ระหว่าง โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย กับ โรงเรียนวชิราวุธฯ และยังเป็นการชิงกันทั้ง 3 รุ่นอีกด้วย
เริ่มที่รุ่นอายุ 14 ปี โดยทั้ง 2 โรงเรียนจบลงด้วยผลเสมอกัน 20-20 จุด ทำให้ครองแชมป์ร่วม ส่วนรุ่นอายุ 16 ปี ที่ถือว่า วชิราวุธฯ เป็นแชมป์เก่า และมักจะทำได้ดีในรุ่น ก็โชว์ฟอร์มสมราคาเอาชนะ ภ.ป.ร.ขาดลอย 24-13 จุด คว้าแชมป์รุ่น 16 ปี
ขณะที่รุ่นไฮไลท์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดคือรุ่นโรงเรียน ทั้ง 2 โรงเรียนก็งัดเอาแท็กติกกลยุทธ์ออกมาสู้กันอย่างถึงพริกถึงขิง ซึ่งในรุ่นนี้ ภ.ป.ร.แชมป์เก่า เสียท่าให้กับ วชิราวุธฯ ที่เอาชนะไป 9-6 ทำให้คว้าแชมป์ไปครอง สรุปในปี 2568 โรงเรียนวชิราวุธฯ คว้าแชมป์รักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 3 รุ่น