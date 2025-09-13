ยกทัพทีมแข่งไทย! บุกแดนเซปัง ดวลศึกสนามระดับโลกเสริมความแข็งแกร่ง ในรายการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2025

นักแข่งจากรายการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2025 พร้อมทีมงาน ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ออกเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย คับคั่งไปด้วยครอบครัวที่เดินทางมาให้กำลังใจ เพื่อเตรียมลงแข่งขันสนามที่ 4 ณ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ระหว่างวันที่ 12–14 กันยายนนี้
สำหรับการแข่งขันรายการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup ทาง ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับนักบิดในระดับเยาวชนก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่การแข่งขันในระดับเอเชีย โดยในฤดูกาล 2025 นี้มีนักแข่งทั้งหมด 23 คน แบ่งเป็นนักแข่งไทย 13 คน และนักแข่งต่างชาติ 10 คน รวม 6 ประเทศ โดยถือเป็นครั้งแรกที่รายการนี้จัดแข่งขันนอกประเทศไทย ซึ่งสนามดังกล่าวเป็นหนึ่งในสนามที่ใช้จัดการแข่งขันโมโตจีพี ซึ่งมีความท้าทายในเรื่องการควบคุมรถให้แม่นยำ ต้องใช้เทคนิคการเข้าโค้งที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากเป็นโค้งต่อเนื่องและโค้งความเร็วสูง รวมทั้งเป็นสนามที่จะได้เรียนรู้กลยุทธ์การแซงที่หลากหลาย เพราะสนามเปิดโอกาสให้แซงได้หลายจุด นับว่าเป็นบททดสอบสุดหินของนักบิดเยาวชนก่อนที่จะก้าวไปสูงระดับที่สูงขึ้น
การยกระดับสนามแข่งขันทั้งในและต่างประเทศครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักแข่งในโครงการ เพิ่มความท้าทายกับสนามแข่งขันระดับโลกเป็นการวางรากฐานสู่เวทีระดับสากลในอนาคตต่อไป
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH