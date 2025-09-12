"เนเวส" เดิอด!! ตอกกลับสิ้อโปรตุเกส ตีข่าวกิ๊กเมีย "โชตา"

รูเบน เนเวส มิดฟิลด์ อัล-ฮิลาล ตอกกลับ "กีอา" สื่อของโปรตุเกส อย่างดุเดือด หลังถูกตีข่าวกิ๊ก รูเต คาร์โดโซ ภรรยาหม้ายของ ดิโอโก โชตา เพื่อนสนิทและอดีตเพื่อนร่วมทีม
เนเวส วัย 28 ปี ซี่งปรากฏตัวที่สนามโมลินิวซ์ รังเหย้าของ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เคียงข้าง รูเต ร่วมพิธีไว้อาลัยแก่ โชตา ก่อนคิกออฟ พรีเมียร์ ลีก นัดเปิดฤดูกาล 2025/26 พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี แสดงความไม่พอใจต่อภาพหน้าปกแม็กกาซีน "ทีวี กีอา" แล้วพาดหัว "รูเบน เนเวส กับ รูเต อยู่ด้วยกัน หลังการเสียชีวิต ภรรยาหม้ายของ ดิโอโก โชตา พึ่งพาเพื่อนดีสุดของเธอได้อย่างไร"
อดีตนักเตะ ปอร์โต และ วูล์ฟสฯ กับ เดอโบรา ลูเรนโก ภรรยา คอยให้กำลังใจ คาร์โดโซ วัย 28 ปี และครอบครัว หลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์คร่าชีวิต โชตา กับ น้องชาย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2025
กองกลางดีกรีทีมชาติโปรตุเกส โพสต์ข้อความตอบโต้บนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ "ผมเชื่อมั่นความดีของคนเสมอ ผมเคยถูกเตือนว่าอย่าทำแบบนั้น ผมผิดไปแล้ว และผมไม่เคยคิดร้ายต่อใครเลย"
"คนที่เลือกภาพนี้ขึ้นปกแม็กกาซีนน่าจะป่วยเช่นเดียวกับการตัดสินใจของพวกเขาที่ไม่ปกติ"
"ภรรยาของผม เดอโบรา ลูเรนโก กับผมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 11 ปี สร้างครอบครัวที่ทำให้ผมภาคภูมิใจ และ 11 ปีที่ผ่านมา เราไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องอื้อฉาวเลย"
"เราพยายามช่วยเหลือ รูเต และครอบครัวของเธออย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้ เหตุผลของการเลือกภาพนี้มันน่าจะไม่สบาย เหมือนกับคนที่เลือกมาขึ้นปก และคนที่โพสต์"
"ผมให้เกียรติหน้าที่การงานของแต่ละคน ผมให้เกียรติทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด แต่ผมไม่ให้เกียรติคนที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่น"
"ขอย้ำอีกครั้ง ผมภูมิใจผู้หญิงของผม, ครอบครัวของผม เราภูมิใจในตัว รูเต สำหรับความเข้มแข็งของเธอ เราพร้อมช่วยเหลือเธอเสมอ เธอรู้ว่าต้องทำอย่างไร ขอบคุณ"