อลังการงานสร้าง! ONE แถลงความพร้อมศึก ONE 173 พร้อมสู้เดือด 16 พ.ย.นี้

เหลือเวลาอีกไม่นาน แฟนกีฬาต่อสู้จะได้ชมการแข่งขันกีฬาต่อสู้สุดยิ่งใหญ่ในศึก ONE 173 ซึ่งจะเปิดฉากทางการให้ผู้ชมใน 195 ประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สังเวียน อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้
โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา ONE ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวศึก ONE 173 ขึ้นที่ ชินางาวะ เดอะ แกรนด์ ฮอลล์ ในกรุงโตเกียว โดยมีบรรดานักกีฬาชื่อดังคู่ที่น่าสนใจ ขึ้นเวทีอัปเดตถึงความพร้อมล่าสุดให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
ศึกนี้ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ด้วยการประกาศคู่ชกออกมาแล้วมากถึง 14 คู่ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE เป็นเดิมพันถึง 6 เส้นเป็นเดิมพัน และมีตัวแทนนักกีฬาไทยลงแข่งขันถึง 7 คน แฟนมวยชาวไทยห้ามพลาดเด็ดขาด
โดย “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอของ ONE ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมเผยถึงความยิ่งใหญ่ของศึก ONE 173 ที่จะมอบความสนุกเต็มขั้นให้ผู้ชมทั่วโลกต้องจดจำไปอีกนาน
“เหล่านักกีฬาญี่ปุ่นที่นี่ ล้วนเป็นซูเปอร์สตาร์ เป็นสุดยอดแชมป์โลกระดับแนวหน้า ที่พร้อมออกมาปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาติ เพื่อฟื้นคืนความงดงามของความหลงใหลในศิลปะการต่อสู้ให้ยิ่งใหญ่กว่ายุคทองของ Pride และ K-1เมื่อ 30 ปีก่อน นี่คือความปรารถนาของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นทุกคนใน วัน แชมเปียนชิพ และเป็นความสำคัญของศึกนี้”
“ในขณะเดียวกัน เราก็ได้นำนักกีฬาระดับที่สุดของที่สุดของโลกจากทุกแขนงศิลปะการต่อสู้มารวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็นการปล้ำจับล็อก คิกบ็อกซิ่ง มวยไทย หรือ MMA แฟนชาวญี่ปุ่นเตรียมรับชมความยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ได้เลย”
คู่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ “ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งคนดังเจ้าถิ่น ท้าชนแกร่ง “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต
โดย “ยูกิ” กล่าวว่า “มี ซุปเปอร์เล็ก คนเดียวเท่านั้นที่ผมอยากจะสู้ด้วย และผมก็หวังว่าชนะไฟต์นี้แล้วจะได้ชิงแชมป์ แต่ถ้าไม่ ก็ช่วยหาคู่ชกคนไหนก็ได้มาให้ผม ผมพร้อมจะสู้กับทุกคนจนกว่าจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์”
ด้าน “ซุปเปอร์เล็ก” มองว่า “การชกกับ ยูกิ จะเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นมาก เขาเป็นนักมวยที่เก่ง เตะได้ดี ซึ่งผมก็เตะได้ดีเหมือนกัน ในวันนั้น ผมจะเตะให้เก่งกว่าเขา ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาชกที่ญี่ปุ่น นัดประวัติศาสตร์ครั้งนี้ มีแต่คู่มวยดี ๆ เป็นซูเปอร์ไฟต์ หนึ่งในนั้นคือการเจอกันของผมกับยูกิ ผมเชื่อว่าทุกคนอยากดูการแลกแข้งของเราสองคนครับ”
ขณะที่ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) 3 กติกา (มวยไทย,คิกบ็อกซิ่ง และ MMA) หายเจ็บฟิตคืนสังเวียนในรอบกว่า 2 ปี พร้อมลุยดวลสาวแกร่งเจ้าบ้าน “คานะ โมริโมโตะ” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต
งานนี้ “แสตมป์” ยืนยันฟิตหายห่วงพร้อมลุยเต็มที่แน่นอน “ไฟต์นี้ไม่มีความกังวลใจ แค่อยากรู้ว่าร่างกายเป็นอย่างไรบ้างในครั้งนี้ หนูหวังว่าจะชนะในวันที่ 16 พ.ย.นี้ จะได้เป็นของขวัญวันเกิดด้วย เพราะชกตรงกับวันเกิดพอดี หนูจะพัฒนาตัวเอง และทำทุกอย่างที่ทำได้เพราะ คานะ เก่งมาก หนูต้องเก่งกว่าเขา”
ส่วน“คานะ” เผยว่า “ฉันได้ยินมาว่า แสตมป์ จะกลับมาหลังจากบาดเจ็บ และฉันรู้ว่าต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง แต่ฉันก็มีพลังน็อกเอาต์เป็นจุดเด่น คิดว่าเราน่าจะสู้กันได้อย่างสนุก เดือน พ.ย.นี้ เรามาสู้กันให้เต็มที่ ฉันตั้งตารอให้ถึงวันนั้นค่ะ”
อีกหนึ่งคู่ที่ห้ามพลาดคือศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ระหว่าง “นาดากะ” จอมบู๊เลือดซามูไรที่ไม่แพ้ใครติดต่อกันถึง 39 ไฟต์ ปะทะ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” กำปั้นจากศรีสะเกษ ที่เพิ่งคว้าสัญญา ONE ฉบับที่ 32 มาครอง
โดย “นาดากะ” เผยว่า “ผมมีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต คนแรก และดีใจมากที่จะได้ชกกับ หนุ่มสุรินทร์ ถ้าผมสามารถคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้ ถือว่าผมได้สร้างประวัติศาสตร์ และทุกคนที่รักศิลปะการต่อสู้จะต้องพูดถึงเรื่องนี้ไปตลอดเส้นทางอาชีพของผมครับ”
โอกาสนี้ “หนุ่มสุรินทร์” ที่เป็นม้ามืดคว้าตั๋วมาบู๊ศึกใหญ่เปิดใจว่า “ผมดีใจมากที่ได้มาชกที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเอาแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้ เพราะเป็นครั้งแรกของรุ่นนี้ที่มีการชิงเข็มขัดกันด้วยครับ”
นอกจากนี้ ยังมีการดวลกันระหว่างนักชกซูเปอร์สตาร์ “ทาเครุ เซกาวา” เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ชิงแต้มกู้ศรัทธากับ “เดนิส พูริช” จอมบู๊เก๋าเกม ตัวแทนจากบอสเนีย-แคนาดา ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต
ครั้งนี้ “ทาเครุ” แสดงความมุ่งมั่นว่า “ผมเคยเจอ เดนิส ประมาณ 2-3 ครั้งตามรายการต่าง ๆ ผมเคยดูไฟต์ที่เขาเจอกับ รถถัง สไตล์ของเขาถอดแบบมาจากผมเลยครับ”
ส่วน “เดนิส” กล่าวว่า “ผมรู้ว่าการชกที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ ทาเครุ และแฟนๆ ชาวญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะหนุนหลังเขาอย่างเต็มที่ แต่ยิ่งแฟนๆ เชียร์เขามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ผมตั้งใจมากขึ้นเท่านั้น ผมจะเอาชนะเขาให้ได้ และผมจะน็อกเขาด้วยครับ”
นอกจากนี้ ยังมีนักสู้ชื่อดังร่วมแถลงข่าว อาทิ “ยูยะ วากามัตสึ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต ที่จะป้องกันเข็มขัดครั้งแรกจาก “โจชัว พาซิโอ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จากฟิลิปปินส์ ที่หวังเป็นแชมป์โลก 2 รุ่น และ “มารัต กริกอเรียน” นักชกคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานจากอาร์เมเนีย ปะทะ “รูคิยะ อันโปะ” กำปั้นหน้าใหม่เจ้าถิ่นเจ้าของอดีตแชมป์ K-1 ที่จะมาโชว์ฝีมือครั้งแรก โดยทั้งหมดพร้อมสู้กันสุดฝีมือเพื่อให้สมศักดิ์ศรีอีเวนต์ใหญ่ระดับโลก