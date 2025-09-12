AIS จัดเน็ตไม่อั้นให้ทีม T1, T2, T3 ทั่วประเทศ, พร้อมยิงสดไทยลีก 3 แมตช์แรก 13 ก.ย.นี้

AIS เดินหน้าสานต่อภารกิจสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งมอบ Pocket Wi-Fi พร้อมซิม
“เน็ต มาราธอน แมกซ์” ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ให้กับสโมสรฟุตบอลไทยลีกทั้งระดับ T1, T2 และ T3 ทั่วประเทศ โดยมี นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและการสื่อสารของบุคลากรในสนามแข่งขัน ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องตัว ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการทำงานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “AIS มุ่งยกระดับวงการฟุตบอลไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะการนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสโมสรในทุกระดับ เพราะเราเชื่อว่าการถ่ายทอดสดไทยลีก ไม่ใช่เพียงแค่การส่งสัญญาณจากสนามสู่หน้าจอเท่านั้น แต่คือภารกิจสำคัญในการเชื่อมโยงพลังเชียร์ของคนไทยทั่วประเทศให้ใกล้กันมากยิ่งขึ้น ผ่านการถ่ายทอดสดที่คมชัดและเสถียรที่สุด”
พร้อมกันนี้ AIS ยังได้ขยายขีดความสามารถของเครือข่าย 5G และไฟเบอร์ออฟติก ให้ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและจุดรับชมทั่วประเทศ รองรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทุกลีกผ่าน AIS PLAY ด้วยมุมกล้องครบทุกมิติพร้อมจัดเต็มทีมโปรดักชันคุณภาพ และทีมนักพากย์มืออาชีพกว่า 60 คน ถ่ายทอดอารมณ์เกมอย่างเต็มอรรถรส เสริมด้วยกิจกรรมความสนุกจากขอบสนาม เติมเต็มทุกจังหวะการเชียร์ของแฟนบอลให้เร้าใจยิ่งกว่าเดิม
ศึกฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 ได้เปิดฉากความมันส์ไปแล้วสำหรับไทยลีก 1 และไทยลีก 2 ขณะที่ไทยลีก 3 เตรียมประเดิมแมตช์แรกในวันที่ 13 กันยายนนี้ ขอเชิญชวนแฟนบอลทั่วประเทศร่วมเชียร์และสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ ชมฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดครบทุกลีกที่แอปพลิเคชัน AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store และถ่ายทอดสดทาง 3BB GIGATV