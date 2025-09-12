"โอนาน่า" เปิดตัวทางการ ซบแทร็บซอนสปอร์ 1 ซีซัน

อังเดร โอนาน่า นายทวารจอมเฟอะฟะ ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไป แทร็บซอนสปอร์ แบบยืมตัวกระทั่งจบฤดูกาล 2025/26 เรียบร้อยแล้ว
โอนาน่า เดินทางสู่ประเทศตุรกี ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี (11 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว พร้อมกับ เมลานี ภรรยา และเอเยนต์ส่วนตัว เพื่อรับการตรวจร่างกาย และเซ็นสัญญา ท่ามกลางการต้อนรับของแฟนๆ อย่างอบอุ่น
มือกาววัย 29 ปี จะฟันรายได้เป็น 2 เท่าของเดิม ตามเงื่อนไขค่าเซ็นสัญญา และโบนัสต่างๆ โดย แทร็บซอนสปอร์ รับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมด แต่ไม่มีค่ายืมที่ต้องจ่ายแก่ ยูไนเต็ด และอ็อปชันซื้อขาดซัมเมอร์ปี 2026
โอนาน่า ผู้เฝ้าเสาให้ "ปิศาจแดง" แค่ 1 เกม ศึกคาราบาว คัพ รอบ 2 แพ้จุดโทษ กริมสบี ทาวน์ คาดว่าจะลงเล่นนัดแรก พบ เฟเนร์บาห์เช ที่เมืองอิสตันบูล สุดสัปดาห์นี้ (14 ก.ย.)
การย้ายไป แทร็บซอนสปอร์ ยุติฤดูร้อนอันยุ่งเหยิงของ ผู้รักษาประตูทีมชาติแคเมอรูน หลังพลาดช่วงพรีซีซัน เนื่องจากบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง)
แหล่งข่าวใกล้ชิดผู้เล่นและ แมนฯ ยูไนเต็ด ยังคาดหวัง โอนาน่า จะปักหลักถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด แต่สโมสรยอมรับข้อเสนอแบบยืมตัว หลังการซื้อ-ขาย เซนเนอ ลัมเมนส์ นายทวาร จาก รอยัล อันทเวิร์ป ค่าตัว 21.7 ล้านปอนด์ (ประมาณ 932 ล้านบาท)
อดีตผู้เล่น อาแจ็กซ์ เหลือสัญญาปัจจุบัน 3 ปี หลังย้ายจาก อินเตอร์ มิลาน ปี 2023 ค่าตัว 47 ล้านปอนด์ (ราว 2,020 ล้านบาท) โดย ยูไนเต็ด ถืออ็อปชันขยายอีก 12 เดือน แต่ดูเหมือนว่า โอนาน่า จะไม่ได้รับใช้สโมสรอีกต่อไป