สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เชิญบุคคลากรร่วมประชุม และสัมมนาวิชาการประจำปี

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลสมาชิกทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี ในงาน "การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2568" ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่
งานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการยกระดับการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีไฮไลท์พิเศษคือการนำ เสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะมาปลดล็อกศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็น "เทศบาลดิจิทัล" อย่างเต็มรูปแบบ
ไฮไลท์พิเศษภายในงาน พบกับนวัตกรรมขับเคลื่อน "เทศบาลดิจิทัล" จาก เบดร็อค อนาไลติกส์
ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับบูธนิทรรศการจาก บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด (เบดร็อค อนาไลติกส์) ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ที่จะมายกทัพโซลูชันและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะปลดล็อกศักยภาพการทำงานของเทศบาล พร้อมยกระดับการบริการประชาชนในยุคดิจิทัล อาทิ
● City Digital Data Platform (CDDP): แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง เพื่อการตัดสินใจและวางนโยบายที่แม่นยำ ตรงจุด
● Smart Asset Management: ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและโปร่งใส
● Smart Tax: ระบบบริหารจัดการภาษีอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
● Smart Building Permit: ระบบขออนุญาตและควบคุมอาคารอัจฉริยะก่อสร้าง ลดขั้นตอน ลดกระดาษ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
● Citizen One Stop Service: ระบบบริการประชาชนแบบรวมศูนย์
● E-HR & E-Saraban: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและคล่องตัว
พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญจาก เบดร็อค อนาไลติกส์ ที่จะคอยให้คำปรึกษาและสาธิตการใช้งานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน สามารถนำแนวทางไปปรับใช้และขับเคลื่อนสู่การเป็น "เทศบาลดิจิทัล" อย่างเต็มรูปแบบ
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาฯ ได้โดยการสแกน QR Code หรือคลิกที่
ลิงก์ลงทะเบียน(https://docs.google.com/forms/d/1CNTxcAS6pDhhbNbzIAbTfgZ_IzUrJFIkJHQYvKH9VmM/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true ) เพื่อกรอกแบบตอบรับออนไลน์ และพบกับ เบดร็อค อนาไลติกส์ ที่บูธ A18 เวลา: 17 ก.ย. 10:30–16:30 น. | 18 ก.ย. 08:00–22:00 น. | 19 ก.ย. 09:00–12:00 น.