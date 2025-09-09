ทีมชาติไทย U23 ซ้อมเข้มเพื่อชนะมาเลเซีย, ชัยพล-วาริส ย้ำไม่ประมาทเพื่อเข้ารอบสุดท้าย

วันที่ 8 กันยายน 2568 ณ สนาม ภายใน ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก นัดที่สาม ที่จะพบกับ มาเลเซีย
การฝึกซ้อมครั้งนี้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเน้นไปที่การลงแทคติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับ มาเลเซีย
ก่อนการฝึกซ้อม วาริส ชูทอง แนวรับจาก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวว่า "เกมกับมาเลเซีย ก็เป็นเกมที่ยากแน่นอน เพราะทั้งสองทีมต่างต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบต่อไป ผมคิดว่าเราก็ต้องพยายามแก้ไข เรื่องลูกตั้งเตะ หลังเกมกับเลบานอน เราเสียมาสองประตู"
"เพื่อนๆ ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจเต็มร้อยเพื่อเอาชนะและเข้ารอบต่อไปให้ได้ ในการซ้อมวันนี้เราก็พยายามซ้อมจุดที่เราผิดพลาด ก็ต้องพยายามเน้นย้ำ ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคน พรุ่งนี้เป็นเกมชี้ชะตา ก็ฝากเข้ามาให้กำลังใจทีมชาติไทย U23 พวกผมจะเก็บชัยชนะเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปครับ"
ด้าน ชัยพล อดทน แบ็คซ้ายจากสโมสร สุโขทัย เอฟซี กล่าวว่า "ความพร้อมตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เป้าหมายของเกมนี้ก็คือต้องชนะให้ได้ เรื่องสภาพอากาศก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและไม่ประมาทคู่ต่อสู้"
"การเจอกับมาเลเซีย ผมคิดว่าเราก็ต้องพร้อมกับสภาพอากาศ และต้องมีสมาธิ ระวังเป็นพิเศษ เกมที่แล้วเราอาจจะพลาดไป เกมนี้ก็ต้องมีสมาธิ ก็พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดทุกอย่าง และทำให้เต็มที่ ฝากแฟนบอลทีมชาติไทย เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เราจะทำเต็มร้อยแน่นอน"
ทีมชาติไทย U23 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดที่สาม พบกับ มาเลเซีย ที่ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ทาง Thairath TV ช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW
สำหรับการแข่งขันรายการนี้ จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป