"นูโน" ตกงานคนแรก ขัดแย้งเจ้าของทีมฟอเรสต์

นูโน เอสปิริโต ซานโต กลายเป็นกุนซือตกงานคนแรกของ พรีเมียร์ ลีก 2025/26 หลังถูก น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ปลดพ้นตำแหน่ง
เทรนเนอร์โปรตุกีส คุม "เจ้าป่า" ติดพื้นที่ฟุตบอลสโมสรยุโรป แต่ความสัมพันธ์กับผู้บริหารสโมสรตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ ตลอดซัมเมอร์นี้
นูโน วิจารณ์นโยบายการซื้อ-ขายนักเตะ และยอมรับความสัมพันธ์กับ เอวานเจลอส มารินาคิส เจ้าของทีม แตกต่างจากซีซันที่แล้ว รวมถึงยังมีปัญหาการทำงานภายใต้โครงสร้างฟุตบอลของ เอดู หัวหน้าฝ่ายฟุตบอล ขณะที่ มารินาคิส เพิ่งปฏิเสธข่าวลือขัดแย้งกับผู้จัดการทีมเพียงไม่กี่วันก่อน
แถลงการณ์ฉบับเช้าวันอังคารที่ 9 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ระบุ "น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ขอยืนยันว่า นูโน เอสปิริโต ซานโต ถูกปลดพ้นตำแหน่งเฮดโค้ช"
"ในฐานะคนๆ หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จซีซันที่แล้ว เขาจะอยู่ในความทรงจำตลอดการเดินทางของเรา"
ฟอเรสต์ เปลี่ยนโฟกัสมายังการหากุนซือคนใหม่ โดยมี แอนจ์ ปอสเตโคกลู เป็นตัวเต็งตามอัตราบริษัทรับพนันถูกกฎหมาย และ โชเซ มูรินโญ ตามรายงานบนหน้าสื่อต่างประเทศ
นอกจากนี้ มารินาคิส ยังชื่นชอบฝีมือ มาร์โก ซิลวา กุนซือ ฟูแลม กับ เออร์เนสโต บัลเบร์เด กุนซือ แอธเลติก บิลเบา ถึงแม้จะต้องเสียค่าชดเชยเพื่อแต่งตั้ง