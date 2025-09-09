xs
อดีตโปโลน้ำทีมชาติไทย “น้องถุงแป้ง” ประกวดนางงาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกได้ว่าสะเทือนเวทีประกวดนางงาม รายการ Miss Thailand International เมื่อ “ถุงแป้ง” เขมสิริ สิริเวชชะพันธ์ อดีตนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย เปลี่ยนลุคนักกีฬา แล้วก้าวเท้าสู่การประกวดความงามอย่างเต็มรูปแบบ

โดย “ถุงแป้ง” เกิดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2540 ปัจจุบันอายุ 28 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสามารถพิเศษ คือ ร้องเพลง เล่นเปียโน

ผลงานสมัยเป็นนักกีฬา เล่นตำแหน่งผู้รักษาประตู
ได้ 2 เหรียญทองซีเกมส์ ปี 2017 กับ 2019
ได้อันดับ 4 เอเชียนเกมส์ ปี 2018
ได้ 1 เหรียญทอง EU nations cup ปี 2019 ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ได้รางวัล The best goalkeeper รายการ EU nations cup 2019 ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก










