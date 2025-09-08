เพชรเม็ดใหม่วัย 15 ปี / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 แม้ว่าบรรดาสโมสรแนวหน้าจะเสริมทัพจ่ายเงินกันแบบสนุกมือ 20 ทีมรวมกันซัมเมอร์นี้ใช้ไปเกินกว่า 3 พันล้านปอนด์ ทว่าอย่าง ลิเวอร์พูล และ อาร์เซนอล ก็พร้อมจะดันเด็กจากอะคาเดมี่ขึ้นสู่ชุดใหญ่
ฟากของ อาร์เซนอล ไม่มีใครเกินหน้าเกินตา แม็กซ์ ดาวแมน ตัวรุกวัยเพียงแค่ 15 ปี โดยสร้างความประทับใจในเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่น มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ "ปืนโต" ไม่รอช้าดันขึ้นทีมชุดใหญ่เรียบร้อยประเดิมศึก พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ นัดที่เอาชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด 5-0
ตลอด 5 ปีล่าสุด สถิติโปรโมตนักเตะอะคาเดมีของ อาร์เซนอล ค่อนข้างโดดเด่น ปัจจุบัน บูกาโย ซากา กลายเป็นสัญลักษณ์ของสโมสร หลังเลื่อนชั้นพร้อมกับ เอมิล สมิธ โรว์ กับ เอ็ดดี เอ็นเคเทียห์ ทำเงินแก่สโมสรรวมกัน 60 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,625 ล้านบาท) ในช่วงตลาดซัมเมอร์ 2024
สมิธ โรว์ กับ เอ็นเคเทียห์ ถูกทดแทนโดย อีธาน วาเนรี กับ ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี ซึ่งเลื่อนสู่ทีมชุดใหญ่พร้อมๆ กัน ฤดูกาล 2024/25
อนนี้ดูเหมือน ดาวแมน จะเป็นส่วนหนึ่งของสายเลือดใหม่ เช่นเดียวกับ มาร์ลี แซลมอน วัย 15 ปี, อังเดร แฮร์ริแมน-แอนนัส กองหน้าวัย 17 ปี หลังมีชื่อทัวร์พรีซีซันทวีปเอเชีย
เกณฑ์ประเมิน เพชรเม็ดงามของอคาเดมีคนใด จะขึ้นทีมชุดใหญ่ มักมีวลีหนึ่งผุดขึ้นมาบ่อยสุด คือ "หัวใจของแชมเปียน (champion mentality)" ซึ่งเป็นประโยคที่ ไบรอัน สเตเปิลตัน อดีตแมวมอง อาร์เซนอล ใช้บรรยายพัฒน่าการของ ซากา
คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งซึ่ง อาร์เซนอล พิจารณา คือ มีความเป็นทีมหรือไม่ นั่นเป็นจุดหนึ่งที่ ดาวแมน ผ่านเกณฑ์
ความอ่อนน้อมแบบนั้น ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับ ซากา รุ่นพี่ที่ได้รับการยกย่องด้านความเป็นผู้เล่นฝีเท้าโดดเด่นและไม่เกรงกลัวใครบนสนาม แต่เป็นคนสุภาพและมารยาทดีนอกสนาม
นอกจาก ซากา ตัวเปรียบเทียบที่ใกล้เคียงกับ ดาวแมน คือ วาเนรี นักเตะลงเล่นทีมชุดใหญ่ อาร์เซนอล ขณะอายุ 15 เมื่อ 3 ปีก่อน แม้ว่าอยู่ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของ พรีเมียร์ ลีก
ทั้งคู่มีความคล้ายคลึงกันด้านคุณสมบัติ ดาวแมน โดดเด่นในทีมเยาวชนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุก แต่ลงเล่นทีมชุดใหญ่นัดแรกตำแหน่งปีกขวา
ส่วนตำแหน่งที่ดีที่สุดของ ดาวแมน น่าจะเป็นเบอร์ 8 (กลางรุก-รับ) จุดเด่นของเขา คือ การครองบอล โดยเฉพาะตรงกลางสนาม
ขณะที่ ดาวแมน ฉายแววเกมอุ่นเครื่องกับ นิวคาสเซิลฯ ที่สิงคโปร์ ข้อความหนึ่งที่ติดเทรนด์โซเชียล มีเดีย คือ เขาเพิ่งอายุ 15 ปี" มันไม่ใช่แค่คำยกย่องพรสวรรค์ของเขาด้วยอายุเพียงเท่านี้ แต่ยังย้ำเตือนว่าต้องพัฒนาฝีเท้าต่ออย่างไร
วาเนรี คือ ตัวอย่างของ ดาวแมน ไม่มีใครไม่สังเกตว่า นักเตะอายุ 18 ปี กลับมารายงานตัวซัมเมอร์นี้ ด้วยรูปร่างใหญ่และแกร่งขึ้น ส่งผลให้มีผลงานอันน่าประทับใจช่วงพรีซีซัน
บอกตามตรงว่า เจ้าหนูวัย 15 เติยโตเร็วกว่าปกติช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในฐานะผู้เล่นชุด U16 ฤดูกาล 2025/26 เขาได้รับอนุญาตลงเล่น พรีเมียร์ ลีก และฟุตบอลถ้วย ถึงแม้ต้องรอจนอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ เดือนธันวาคมนี้ เพื่อลงเล่น ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก
หากพิจารณา วาเนรี เป็นตัวอย่าง ดาวแมน อาจต้องพิสูจน์ตัวเองในระดับที่สูงกว่า สมัย วาเนรี ลงเล่นนัดแรกด้วยวัย 15 ปี เขาใช้เวลา 2 ปี เป็นตัวหลักของ อาร์เซนอล U21 ก่อนก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ซีซันที่แล้ว
ธันวาคมนี้ ดาวแมน จะอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ถือเป็นเรื่องดีที่ผลผลิตระดับ มาสเตอร์ พีซ ของอะคาเดมีสโมสร ปัจจุบันเขากลายเป็นสมาชิกทีมชุดใหญ่แล้ว จากนี้ก็มาลุ้นกันว่าเขาจะยืนระยะได้หรือไม่