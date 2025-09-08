แฟนมวยไทยกว่า 400 คนที่ฝรั่งเศส ตื่นเต้น กระทบไหล่ “แสนชัย-ยอดแสนไกล-นำศักดิ์น้อย”

ความเคลื่อนไหว โครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” (Muaythai Masterclass 2025) ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 มีการจัดโครงการดังกล่าว ที่เมืองมาร์กเซย ประเทศฝรั่งเศส โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางสาวธิดา สุขีลาภ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมที่ออเรนจ์ เวลโลโดรม
จากนั้น 3 ยอดนักชกมวยไทย แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์ และ นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร มาร่วมโชว์การไหว้ครูมวยไทย พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์เปิดคลาสสอนมวยไทยให้กับชาวฝรั่งเศสที่ชื่นชอบกีฬามวยไทย และผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกือบ 400 คน โดยแฟน ๆ มวยท้องถิ่นทุกเพศทุกวัยต่างพกอุปกรณ์และชุดซ้อมมวยมาครบชุด
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ด้วยการให้คำแนะนำการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa (ED) 90 วัน และ Muaythai DTV (Destination Thailand Visa) 180 วัน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนมวยไทยระยะยาวอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวฝรั่งเศส ได้ลงทะเบียนเดินทางมาเรียนมวยไทยในค่ายมวยมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ และเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป
นางสาวธิดา สุขีลาภ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นจำนวนคนเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งมีทุกเพศทุกวัย นั่นสะท้อนให้เห็นว่ามวยไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วก็เป็นที่นิยมมาแล้วพอสมควร แต่ว่าดูจากจำนวนความนิยมของคนฝรั่งเศส ถือว่าประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ซอฟพาวเวอร์มวยไทย
“กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ควรจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความนิยมของมวยไทย และเพื่อสร้างความเข้มแข็งกับสมาพันธ์ของทางฝรั่งเศสด้วย เพราะว่าถ้าเราห่างหายไป ไม่จัดต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ ก็อาจทำให้ความนิยมลดน้อยลงไป ดังนั้นหากเราจัดกิจกรรมอยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่าเป็นที่มาร์กเซย หรือ เมืองใหญ่ ๆ อย่าง ปารีส รวมถึงที่ ลียง ก็จะส่งผลดี ประเทศฝรั่งเศส มีประชากรเป็นจำนวนมาก มีเมืองสำคัญหลายแห่ง ดังนั้นหากมาจัดปีละครั้ง หรือ ปีละ 2 ครั้ง ตามเมืองใหญ่ๆ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมซอฟพาวเวอร์ของมวยไทยได้ดี”
“ถ้าหากปีหน้าทาง กกท. และทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาฯ มีโอกาสที่จะมาฉลองความสัมพันธ์ครบ 170 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะมาสนับสนุนและช่วยสถานทูตในการจัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์ระดับประชาชน”
ขณะที่ ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์ ระบุว่า “ฝรั่งทั่วโลกสนใจมวยไทย ซึ่งพวกผมมีหน้าเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เราทำเต็มที่ในทุกๆ ครั้ว เราอยากให้ทางผู้ใหญ่ผลักดันโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป ส่วนครูมวยที่มากันสามคนรวมผมเทียบกับจำนวนคนที่เยอะขนาดนี้ก็อยากให้เพิ่มจำนวนครูมวยในอนาคต แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ด้วย“
ขณะที่ นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร กล่าวว่า ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนเผยแพร่มวยไทยในต่างประเทศ ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงศิลปะและวัฒนธรรมของมวยไทย เราภูมิใจมาก ๆ ที่เรามาอยู่ตรงจุดนี้ และครั้งนี้ผู้คนชาวฝรั่งเศสมาร่วมงานกันอย่างมากมาย และบางคนมีรูปมาฝากพวกเราทั้ง 3 คน ด้วย
ส่วน แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม กล่าวว่า ตนมาที่นี่เมื่อประมาณ 5 ปีก่อน และเราก็ไปกันมาหลายประเทศ มีคนสนใจเรียนเยอะกว่าเดิม มากกว่าเดิมหลายร้อยคน ครั้งก่อนไม่เยอะเท่านี้ ซึ่งวันนี้ ตนดีใจที่ทุกคนมาที่นี่ การมาในครั้งนี้บางคนอาจจะไม่ต้องเป็นนักมวยอาชีพก็ได้ แต่คุณจะได้การป้องกันตัวและออกกกำลังกายไปในตัว หวังว่าปีหน้าเราจะได้เจอกันอีก